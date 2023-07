Hyundai Santa Fe 2024 : un design transformé

Le Hyundai Santa Fe a été complètement redessiné pour l’année 2024. Depuis plusieurs années, Hyundai est l’un des constructeurs les plus audacieux en matière de design. La dernière preuve tangible est ce nouveau Santa Fe aux formes très carrées, désormais pratiquement dépourvues de rondeurs.

Le nouveau Hyundai Santa Fe 2024 Photo : Hyundai

Extérieur du Hyundai Santa Fe 2024

Le VUS n’avait pas bénéficié d’une refonte majeure depuis 2018. Le moment était donc bien choisi. Le Santa Fe est désormais un utilitaire à l’allure beaucoup plus musclée, à l’image du grand frère, le Palisade. Hyundai explique que son objectif était de donner au modèle une allure plus imposante. C’est pourquoi l’empattement a été allongé et des roues plus grandes de 21 pouces ont été installées aux quatre coins.

Pour renforcer l’impression de grandeur, le capot est plus haut, les ailes sont plus acérées et la partie avant hérite des phares en forme de H qui reflètent d’autres éléments similaires sur la calandre. La partie arrière est également dotée d’un éclairage reprenant la forme d’un H, mais autrement, il s’agit d’une surface minimaliste avec peu de détails, de coupes ou de lignes, à l’exception du logo Hyundai et de l’inscription Santa Fe.

Intérieur du Hyundai Santa Fe 2024 Photo : Hyundai

Intérieur du Hyundai Santa Fe 2024

Le nouveau Santa Fe est équipé d’un bloc d’instruments à affichage numérique de 12,3 pouces placé devant le conducteur. Ça prend forme sur un écran panoramique incurvé qui comprend également un espace de 12,3 pouces pour l’interface multimédia. La sellerie sera de couleur contrastée et Hyundai promet des matériaux haut de gamme, notamment durables, mais aussi des boiseries et du cuir Nappa en option.

La présentation de Hyundai s’est aujourd’hui concentrée uniquement sur l’aspect design du nouveau Santa Fe. Les détails sur les motorisations, les spécifications et même la date de lancement seront dévoilés en août lorsque le constructeur procédera à une présentation complète du modèle.

Hyundai Santa Fe 2024 blanc Photo : Hyundai