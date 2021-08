Dites bonjour au Hyundai Santa Fe Urban 2022

Une nouvelle variante vient s’ajouter à la famille Santa Fe pour l’année 2022, l’Urban. Présentée il y a quelques jours sous l’appellation XRT chez nos voisins du Sud, nous avons eu la confirmation que la variante allait débarquer chez nous, mais sous un autre nom.

Et qu’est-ce que nous amène cette nouvelle déclinaison ? Une approche très à la mode, en fait, soit marquée par la robustesse… en apparence. En gros, l’ensemble Urban vous propose un Santa Fe qui va se démarquer de tous les autres.

Pour l’instant, nous pouvons vous partager l’information concernant le modèle américain, car les détails sur la dotation de la version canadienne sont encore à finaliser. Cependant, les différences ne devraient pas être trop majeures, selon Jenn McCarthy, directrice nationale des relations publiques de Hyundai Canada :

« Le Santa Fe XRT sera vendu au Canada sous le nom de « Santa Fe Urban ». Le Santa Fe Urban offrira aux clients canadiens des améliorations similaires et attrayantes à celles du Santa Fe XRT, mais les détails de l'emballage pour le Canada sont encore en développement. Les détails complets seront publiés à l'approche du début de la vente du Santa Fe Urban dans les semaines à venir - restez à l'écoute. » - Jenn McCarthy, directrice nationale des relations publiques de Hyundai Canada

Photo : Hyundai Hyundai Santa Fe XRT (Urban) 2022, profil

Ainsi, le modèle Urban va proposer aux acheteurs des moulures noires pour les bas de pare-chocs avant et arrière, des plaques de protection argentée à l’avant et à l’arrière, une grille noir mat, des caches noirs pour les rétroviseurs, ainsi que des rails de toit noirs avec longerons latéraux empruntant la même teinte. Des éléments permettant la reconnaissance immédiate du modèle seront aussi de la partie comme des roues noires en alliage de 18 pouces, ainsi que des moulures latérales et des marchepieds exclusifs.

Aux États-Unis, le modèle XRT est construit à partir de la version SEL du Santa Fe (munie d’un groupe de commodités). Celle-ci est la deuxième de la gamme, ce qui correspond ici à la déclinaison Preferred.

Tel que mentionné, plus de détails sur notre version Urban nous seront communiqués par Hyundai Canada au cours des prochaines semaines, soit au moment où le véhicule va se pointer chez nous.

Photo : Hyundai Hyundai Santa Fe XRT (Urban) 2022, avant

Photo : Hyundai Hyundai Santa Fe XRT (Urban) 2022, intérieur