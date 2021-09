Jeep présente son Grand Cherokee 4xe 2022

Au début de l’année, on a eu droit aux débuts du Jeep Grand Cherokee L (modèle 2021), une version allongée du véhicule portant le même nom. Avec ce nouveau produit, on a découvert à quoi était pour ressembler celui qui est présenté aujourd’hui, car bizarrement, le Grand Cherokee régulier est demeuré le même en 2021.

Aujourd’hui, la compagnie nous présente enfin la nouvelle génération, mais l’effet de surprise est passé, car la signature est la même. Cependant, parce qu’il s’agit du Jeep Grand Cherokee, un modèle fort populaire à travers l’industrie, il y a quand même du matériel à se mettre sous la dent.

Voici donc un résumé de ce qui nous attend en ce qui concerne la version 4xe. Nous aurons bien sûr l’occasion de découvrir le modèle régulier en profondeur lors d’essais routiers subséquents.

Jeep Grand Cherokee 4xe 2022

Version 4xe

La grande nouvelle, c’est l’arrivée d’une version 4xe. Cette approche hybride enfichable va proposer jusqu’à 40 kilomètres d’autonomie électrique, ce qui va permettre à certains de faire des allers-retours au travail sans utiliser une goutte d’essence. On aurait bien sûr souhaité plus de kilomètres, mais c’est un premier pas.

La version 4xe du Grand Cherokee (comme celle du Wrangler) va s’animer grâce au travail d’un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres, un bloc auquel seront combinés deux moteurs électriques, un bloc-batterie de 17,3 kWh, ainsi qu’une boîte automatique à huit rapports. L’objectif ici est de maintenir les capacités du véhicule. Ainsi, la possibilité en matière de remorquage sera toujours de 6000 livres. Les unités de batterie logent sous le véhicule, emballées sous le plancher et protégées par une série de plaques de protection.

La version 4xe sera livrable avec les niveaux de finition Limited (plus tard), Trailhawk, Ovrland, Summit et Summit Reserve.

Christian Meunier, le grand patron de Jeep, avait ceci à déclarer à propos de cette nouvelle variante :

« Le conducteur du Jeep Grand Cherokee 4xe peut adapter son groupe motopropulseur hybride à chaque utilisation, qu’il s’agisse de déplacements quotidiens en mode électrique pur ou de longs voyages sur autoroute sans anxiété d’autonomie, ce qui permet aux propriétaires d’explorer la nature hors route dans un silence quasi total. Il s’agit d’une autre étape importante vers la réalisation de notre vision globale de la liberté “zéro émission”. D’ici 2025, nous prévoyons proposer un véhicule Jeep entièrement électrique dans chaque segment de VUS. » - Christian Meunier, grand patron de Jeep

Jeep Grand Cherokee 4xe 2022, en chargement

Quant à la puissance de cette déclinaison, elle va s’avérer être la plus performante de la gamme avec une capacité de 375 chevaux et 470 livres-pieds de couple. C’est donc mieux que ce que va proposer le V8 Hemi de 5,7 litres, lui dont la prestation est de 357 chevaux et 390 livres-pieds de couple.

Le Grand Cherokee 2022 pourra toujours être livré avec le V6 Pentastar de 3,6 litres, cette fois avec des statistiques de 293 chevaux et 260 livres-pieds de couple.

Un modèle hybride

Comme Christian Meunier y faisait allusion, des modes de conduite pourront être sélectionnés avec cette version, si bien qu’il sera possible de gérer la gestion de l’énergie. Quel que soit le mode choisi, le Grand Cherokee 4xe va se comporter comme un véhicule hybride normal dès que la batterie va approcher son état de charge minimal.

L’écran d’information du bloc d’instruments va fournir au conducteur des renseignements sur le flux d’énergie afin qu’il puisse bien comprendre le fonctionnement, mais aussi constater l’impact du freinage régénérateur. Il pourra aussi programmer les heures de recharge pour profiter des tarifs d’électricité les plus bas.

Et, fait à noter, lorsque le système 4x4 est engagé, les quatre roues transmettent leur couple pour le freinage régénérateur, ce qui maximise la récupération d’énergie. L’électricité produite par le freinage par récupération est transmise à la batterie pour maintenir ou augmenter son état de charge.

Le rendement de cette version va en faire la plus efficace de l’histoire du modèle, c’est une évidence. Il sera intéressant de voir quelle sera la réaction du public. Les prix sont attendus un peu plus tard.

Le Jeep Grand Cherokee 2022 va se pointer chez les concessionnaires au cours des prochaines semaines, et assurément avant la fin de l’année. Encore une fois, nous aurons l’occasion de vous revenir sur d’autres éléments de ce véhicule, notamment sur la version Trailhawk qui profite de nouveautés intéressantes.