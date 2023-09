Hyundai vient de présenter pour l’Amérique du Nord sa berline Sonata pour l’année 2024.

L'intérieur de Hyundai Sonata N Line 2024 Photo : Hyundai

La Hyundai Sonata 2024 : quoi de neuf ?

La Sonata 2024 arrive avec plusieurs innovations. Parmi les nouvelles caractéristiques, on note l'introduction d'un écran incurvé pour le tableau de bord, qui combine les informations du conducteur et le système d'infodivertissement.

L'option du système audio Bose Premium, qui comprend maintenant 12 haut-parleurs et utilise la technologie CenterPoint 360 mise à jour, a été ajustée par l'équipe d'ingénieurs de Bose pour fournir une qualité sonore enveloppante à chaque siège.

Enfin, Apple CarPlay et Android Auto sont désormais disponibles sans fil sur tous les modèles.

La nouvelle Hyundai Sonata N Line 2024 Photo : Hyundai

Motorisation, système de traction et sécurité

Pour la première fois, la Sonata offre une option de transmission intégrale HTRAC couplée à un moteur de 2,5 litres. Cette option améliore la performance et la sécurité en adaptant la répartition du couple entre les roues avant et arrière selon les conditions de conduite.

Le modèle HEV est désormais doté du système e-Motion Drive, qui améliorerait l'expérience de conduite en ajustant plusieurs paramètres de la voiture, tels que la distribution du couple, le freinage régénératif et le changement de vitesse, pour offrir une conduite plus souple, confortable et efficace sur le plan énergétique.

En matière de sécurité, la voiture est équipée de nombreuses aides à la conduite telles que l'aide à la prévention des collisions avant, l'alerte de sortie de route, et le régulateur de vitesse intelligent, entre autres.

Design de la nouvelle Hyundai Sonata N Line 2024 Photo : Hyundai

Style de la Hyundai Sonata 2024

Le design extérieur a été rendu plus agressif avec un long capot et une calandre élargie. La Sonata 2024 adopte également un style coupé avec une meilleure aérodynamique.

À l'intérieur, l'accent est mis sur un environnement centré sur le conducteur avec un nouveau thème « flottant ». Les matériaux utilisés et l'éclairage d'ambiance créent une atmosphère moderne et confortable.

La technologie

La nouvelle Sonata 2024 offre une expérience utilisateur avancée avec des fonctionnalités telles que la clé numérique qui utilise la communication en champ proche (NFC) pour verrouiller, déverrouiller et démarrer la voiture via smartphones et montres intelligentes. De plus, les mises à jour logicielles Over-the-Air (OTA) continuent d'améliorer la commodité en permettant aux propriétaires de maintenir leurs véhicules à jour facilement et économiquement.

Le modèle sera commercialisé à l'hiver 2024. Les prix seront annoncés à l’approche du lancement du modèle.