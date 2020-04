Au tour de l’Elantra hybride d’être dévoilée

Le 17 mars dernier, Hyundai nous présentait la version 2021 de son modèle Elantra. La nouvelle génération adopte un style très agressif, une façon de venir contrer, si la chose est possible, l’engouement pour les VUS.

Un autre détail pourrait toutefois convaincre certains acheteurs, soit la disponibilité d’une variante hybride. Bien qu’on ait fait mention de cette dernière lors de la présentation virtuelle du mois de mars, aucune photo n’avait été dévoilée… jusqu’à maintenant.

L’entreprise coréenne a remédié à la situation en partageant en ligne des clichés de sa création. À presque tous les égards, cette dernière est pratiquement une copie conforme du modèle à moteur à essence uniquement. L’une des seules choses qui distinguent cette variante, c’est le logo « hybride » qui loge à l’arrière droit du couvercle du coffre. La jupe arrière inférieure est aussi légèrement différente, conceptuellement parlant.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Hyundai a également revu la présentation de l’instrumentation numérique afin que le conducteur soit informé de ses performances « vertes » en matière de conduite, le tout grâce à une jauge Eco. Comme la plupart des véhicules hybrides, un diagramme de la puissance délivrée et récupérée par la voiture est également affiché à l’écran du système multimédia.

Les chiffres en matière de consommation de cette variante hybride n’ont pas encore été partagés, mais on estime qu’on aura droit à une moyenne autour de 4,7 litres aux 100 km. La voiture jouit d’un moteur 4-cylindres de 1,6 litre, lequel est assisté par un moteur électrique. La puissance combinée est de 139 chevaux et le couple est de 195 livres-pieds. Une boîte automatique à six vitesses et à double embrayage assure les changements de rapports.

Contrairement à la nouvelle Sonata hybride, l’Elantra ne sera pas équipée d’un toit solaire. Les gains réalisés avec ce dernier demeurent marginaux, soit environ trois kilomètres par jour lorsque la voiture est garée au soleil.

En principe, les variantes de l’Elantra devraient se pointer chez les concessionnaires cet automne. Pour le moment, Hyundai n’a pas encore annoncé de modifications à l’horaire, mais avec le coronavirus, tout peut être appelé à changer rapidement.