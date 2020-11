Hyundai Canada a annoncé aujourd’hui le prix de la toute première Sonata N Line. La variante N Line 2021 est proposée en une seule et unique version, et sera mise en vente en décembre avec un prix de départ de 37 999 $.

La Sonata N Line 2021 ajoute plusieurs éléments de design propre aux variantes N, des améliorations au châssis et un moteur turbo Smartstream de 2,5 litres (exclusif) qui est basé sur le nouveau moteur de la berline Sonata 2020. Une nouvelle transmission N à 8 rapports et à double embrayage à huile (DCT N) lui sera jumelée. La puissance totale de cette création N Line est de 290 chevaux, avec un couple maximal de 311 livres-pieds. C’est nettement plus que les 191 chevaux de la Sonata de base équipée de son 4 cylindres de 2,5 litres.

Le groupe motopropulseur de la Sonata N Line comprend également un système appelé N Power Shift qui s’enclenche lorsque la voiture accélère avec plus de 90 % de la demande d’accélération, atténuant la réduction du couple en utilisant les rapports supérieurs pour fournir une puissance maximale aux roues à chaque changement de vitesse. La variante est également optimisée pour détecter automatiquement les styles de conduites et les conditions routières afin d’optimiser les points de changement de vitesse.

Photo : Hyundai Hyundai Sonata N Line 2021, avant

Sur le plan de la conception, la version N Line dispose d’une carrosserie unique à plusieurs niveaux, notamment avec un bouclier avant plus profond et quatre sorties d’échappement au lieu de deux avec la Sonata régulière. Le modèle est doté de roues en alliage de 19 pouces, d’un aileron arrière, d’un toit ouvrant panoramique, de rétroviseurs latéraux, d’un pourtour de fenêtre noir brillant, de feux arrière à DEL et, bien sûr, d’écussons N.

À l’intérieur, on trouve des sièges sport renforcés, des écussons N et des surpiqûres rouges un peu partout. Comptez également sur un volant sport N gainé de cuir, une clé de proximité des pédales en aluminium avec un système de démarrage à bouton-poussoir et l’ouverture du coffre mains libres, ainsi que sur le chargement sans fil des appareils cellulaires.

Photo : Hyundai Hyundai Sonata N Line 2021, intérieur

L’écran principal ACL fait 12,3 pouces, tandis que l’affichage numérique des instruments change lorsque l’on passe d’un mode de conduite à l’autre, à savoir Normal, Sport, Sport+ et Custom. De plus, le ratio de la direction, ainsi que la vitesse et la stratégie des changements de vitesse de la transmission s’en trouvent aussi modifiés. La deuxième rangée dispose de son propre système de ventilation et le rétroviseur est à atténuation automatique.

En matière de technologie de sécurité, la Hyundai Sonata N Line 2021 est équipée de série d’un ensemble de fonctions SmartSense, notamment l’assistance à la prévention des collisions frontales avec détection des piétons et des cyclistes, le régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et marche, l’assistance aux feux de route, l’assistance au maintien de la trajectoire, l’assistance au suivi de voie, un système d’alerte d’attention du conducteur, l’alerte aux occupants arrière, l’assistance à la prévention des collisions dans l’angle mort avec assistance à la prévention des collisions arrière, ainsi que l’alerte de sortie de secours.

Photo : Hyundai Hyundai Sonata N Line 2021, profil