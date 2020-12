Hyundai a présenté sa nouvelle Sonata un peu plus tôt ce mois-ci. Elle avait alors promis l’arrivée d’une variante turbo rapidement. Elle a tenu promesse alors qu’elle a procédé hier au dévoilement de celle-ci au Salon de l’auto de Séoul, en Corée du Sud.

Ce qui retient l’attention bien sûr, c’est ce qu’on retrouve sous le capot, soit un 4-cylindres turbo de 1,6 litre qui propose une puissance de 180 chevaux. Ce nouveau moteur peut être marié à une boîte manuelle à six rapports ou à une transmission automatique qui compte huit vitesses.

Hyundai décrit sa nouvelle variante comme suit : « Cette nouvelle version de la Sonata avance aussi une panoplie d’améliorations en matière de design, question de la rendre plus sportive et sensuelle et ajouter à ses capacités et à son niveau de performance. »

Esthétiquement, on remarque les débuts d’une nouvelle signature à la hauteur de la grille avant, soit une approche stylistique que la compagnie appelle Paramatic Jewel. Le design est aussi marqué par des prises d’air sous les phares qui aident à réduire la traînée et par un aileron arrière qui prend la forme d’une ailette.



Pour l’instant, Hyundai n’en dévoile pas plus, mais nous pourrions en apprendre davantage au Salon de New York qui va se dérouler en avril.

Le modèle est attendu un peu plus tard en cours d’année.