Hyundai partage le son électronique de son futur Ioniq 5 N

La nouvelle Hyundai Ioniq 5 N électrique 2024 Photo : YouTube ( Hyundai )

• Hyundai partage une vidéo qui nous fait entendre le son électronique de son futur Ioniq 5 N.

• La version de performance du Ioniq 5 sera dévoilée au Festival de Goodwood à la mi-juillet.

• Ce modèle sera la première solution tout électrique de la division de performance de la compagnie.

Avec le virage électrique, les amateurs de véhicules de performance vont trouver des modèles généralement plus puissants sur le marché, mais ils vont perdre quelque chose d’essentiel à leur plaisir ; le son du système d’échappement d’un moteur à combustion.

Les constructeurs sont bien conscients que cet élément demeure très important pour certains consommateurs et ils travaillent fort afin de développer des sonorités électroniques pour leurs modèles électriques axés sur la performance.

On a entendu toutes sortes de solutions jusqu’ici et bien franchement, très peu sont convaincantes. La meilleure à ce jour ? À notre humble avis, la version 2.0 de ce que prépare Dodge pour le modèle qu’elle compte nous proposer dès l’an prochain.

Du côté de Hyundai, on conçoit une variante sportive du Ioniq 5. La division N effectue des essais au moment où l’on se parle et une des choses qui est développée, c’est une sonorité pour le modèle.

La toute nouvelle Hyundai Ioniq 5 N 2024 Photo : YouTube ( Hyundai )

Pour donner une idée du travail réalisé jusqu’à présent, la compagnie a partagé une vidéo qui nous fait entendre et voir le modèle à l’œuvre dans les rues de Séoul, ainsi qu’au centre de recherche et développement de l’entreprise qui est situé au sud de la ville.

Les sons que l’on peut écouter font partie de la technologie N Sound Plus qui tente d’imiter l’échappement typique d’une voiture sport. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus convaincant, mais c’est moins désagréable que certaines des solutions électroniques suggérées à d’autres adresses. La particularité ici, c’est qu’on simule aussi des claquements et des « retours d’échappement », comme ceux que l’on peut entendre à la rétrogradation avec un moteur à combustion.

Albert Biermann, le conseiller technique derrière le développement, a déjà indiqué que l’idée était d’imiter le son qu’on obtient avec une i30 N qui est pourvue d’une boîte de vitesses automatique à double embrayage.

L’effet est assez réussi dans ce cas.

Ensuite, Hyundai mentionne que de futures mises à jour du système permettront aux propriétaires de télécharger leurs propres sonorités.

Autrement, le modèle en question promet d’en séduire plusieurs, car la performance sera au rendez-vous. Et si l’on se fie à ce que la division N nous a proposé jusqu’ici, l’agrément de conduite et le comportement du véhicule seront au poil. Après tout, on parle d’un produit qui va offrir autour de 600 chevaux et la traction intégrale.

Pour en savoir plus sur l’Ioniq 5 N, il faudra patienter jusqu’au Festival de Goodwood qui va se tenir à la mi-juillet (Angleterre), car c’est là que la compagnie va présenter sa création. On peut donc s’attendre à une arrivée sur le marché avant la fin de 2023 ou au début de 2024.