• Auto123 a effectué un premier essai du Hyundai Ioniq 5 N 2025.

Séoul, Corée du Sud - De nos jours, il est rare que l’on puisse dire d’un véhicule qu’il est « révolutionnaire ». Les changements sont généralement « évolutifs ». Même les nouveaux modèles sont souvent porteurs de leur héritage. Pensez à la Nissan Z ou à la nouvelle Volkswagen Golf GTI.

Après avoir conduit la version N du Ioniq 5 en Corée du Sud, je n’hésite pas à utiliser le mot « révolution ». Voici pourquoi.

Hyundai Ioniq 5 N 2025, trois quarts arrière Photo : D.Heyman

Design du Hyundai Ioniq 5 N 2025 - 9,5/10

Il ne fait aucun doute que cette nouvelle version N appartient à la famille Ioniq 5. On retrouve les découpes numériques en forme d’origami sur les portières, les feux en forme de pixel et le faciès qui donne froid dans le dos. Mais il y a plus.

Les jantes sont toutes nouvelles et mesurent 21 pouces, une première pour un modèle Hyundai autre que le Palisade, bien que le nouveau Santa Fe en soit également équipé. Ces jantes, elles sont enveloppées de grosses gommes et elles sont également fonctionnelles en ce sens qu’elles sont dotées d’un panneau amovible qui contribue à améliorer l’aérodynamisme du véhicule.

Le répartiteur d’air qui jaillit sous le pare-chocs arrière emprunte la taille de ceux que l’on retrouve sur une voiture de tourisme. Cette version N est plus basse que la variante régulière, et sa couleur Performance Blue est du plus bel effet. Il est dommage que l’Amérique du Nord n’ait droit qu’à la version à finition mate, car une variante métallisée est offerte sur d’autres marchés.

D’autres couleurs telles que l’orange nacrée ou encore l’argent ou le noir conviennent parfaitement à ce véhicule.

Si le Ioniq 5 fait tourner plusieurs têtes depuis son arrivée sur le marché, il y a fort à parier que cette variante le fera encore plus.

Hyundai Ioniq 5 N 2025, intérieur Photo : D.Heyman

Intérieur du Hyundai Ioniq 5 N 2025 - 8/10

Dès le premier coup d’œil, on voit l’évolution du modèle N par rapport à la version régulière.

Tout d’abord, on trouve des sièges avant sport avec de hauts renforts latéraux. Les réglages sont manuels et l’on oublie le chauffage et la ventilation. C’est souvent le cas avec les sièges sport, car ces mécanismes ont tendance à ajouter du poids. Et avec l’Ioniq 5 N, qui pèse environ deux tonnes, il était crucial d’éviter d’ajouter du poids partout où c’était possible. Leur niveau de confort est bon pour les longs trajets.

C’est pourquoi la console coulissante du modèle standard a disparu, remplacée par une unité fixe plus légère. Cela fait en sorte que le cockpit est plus accueillant et ressemble davantage à celui d’une voiture de course. Je regrette toutefois la disparition du coffre avant, une autre victime de l’approche minimaliste.

Hyundai Ioniq 5 N 2025, siège conducteur Photo : D.Heyman

Bien que les nouveaux sièges soient dotés de renforts latéraux plus hauts, ils ne compriment pas les hanches et les côtes inférieures et restent suffisamment confortables pour les longs trajets.

Pour le reste, nous retrouvons le même tableau de bord avec deux écrans à affichage numérique pour le bloc d’instruments et le système multimédia. Les commandes des vitres et de la climatisation sont les mêmes, idem pour les poignées de porte en forme de D. Et comme avec l’Ioniq 5, la banquette arrière est spacieuse et accueillante.

Hyundai Ioniq 5 N 2025, bouton N Photo : D.Heyman

La technologie dans le Hyundai Ioniq 5 N 2025 - 8/10

Malgré toutes les similitudes, ce qui apparaît sur les écrans est très différent.

D’une part, la version N hérite du nouveau système multimédia de Hyundai, plus rapide que le précédent, avec de plus jolis graphiques et une interface plus conviviale. La connexion sans fil est aussi possible avec les applications Apple CarPlay et Android Auto, tout comme la recharge sans fil. Un nouveau rétroviseur offrant l’affichage numérique est aussi de la partie.

Ensuite, il y a le volant. Pourquoi en parler dans la section « technologie » ? Eh bien, jetez-y un coup d’œil. On peut parler d’une des meilleures recréations des volants ultra-techniques de Ferrari.

Il y a bien sûr les boutons pour le régulateur de vitesse, l’ordinateur de bord, le volume et ainsi de suite, mais il y a aussi quatre boutons uniques : deux marqués par la lettre N, un NGB et un identifié Drive Mode. Chacun modifie radicalement la façon dont l’Ioniq 5 N se comporte sur la route. Les deux boutons N donnent accès au mode de conduite N extrême ainsi que vos propres réglages N. Ce dernier permet de sélectionner la note d’échappement, le comportement de la suspension, de la direction, du moteur, du contrôle de la stabilité, du différentiel à glissement limité, et de l’affichage tête-haute. Certains offrent deux réglages, un en a quatre, la plupart en ont trois.

Hyundai Ioniq 5 N 2025, volant Photo : D.Heyman

Tout cela est incroyablement personnalisable — ce qui est génial — mais la courbe d’apprentissage est abrupte et à mon avis le réseau de concessionnaires de Hyundai aura besoin de formation à ce sujet.

Le bouton du mode de conduite, quant à lui, permet d’alterner entre les réglages les plus communs tels que Normal et Eco, tandis que le bouton NGB signifie « N Grin Boost » (le bouton qui provoque le sourire). Donc, oui. Il y a beaucoup de choses à apprivoiser.

Hyundai Ioniq 5 N 2025, trois quarts avant Photo : D.Heyman

Conduite du Hyundai Ioniq 5 N 2025 - 9/10

C’est ici que la véritable signification de cette « révolution » devient claire. Il est à noter que ce Ioniq 5 N coûtera probablement autour de 80 000 $ au Canada (aucun prix officiel n’a encore été annoncé). Le simple ajout d’une peinture, d’un design plus aérodynamique et de jantes fantaisistes ne suffit pas pour justifier un tel bond au niveau du prix.

Heureusement, Hyundai a fait bien plus que cela.

Dès que vous la démarrez, activez la « note d’échappement ». En réalité, il s’agit d’une sonorité numérisée qui fait un excellent travail pour imiter celle de l’Elantra N, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur grâce à deux haut-parleurs externes. À ce stade, vous savez déjà qu’il se passe quelque chose de très différent.

Puis vous démarrez et le son de l’échappement commence à monter en crescendo. Et traditionnellement, que fait-on lorsque cela se produit ? Soit on réduit l’accélérateur, soit on grimpe les rapports. Et avec ce Ioniq 5 N, c’est possible. Les palettes au volant qui ne servent qu’à modifier le niveau de régénération des freins avec la version régulière de l’Ioniq, peuvent servir à passer les rapports. Ob retrouve même un tachymètre. En plus, Hyundai a ajusté la réponse de l’accélérateur pour donner l’impression que vous avez réellement rétrogradé et que vous utilisez le frein moteur.

C’est phénoménal. Mon partenaire de conduite — un pilote expérimenté qui a participé à des courses automobiles et enseigné la conduite de course — et moi avions l’impression d’être au volant d’une Volkswagen Golf R, la référence officieuse en matière de compactes performantes.

Oui, il s’agit d’un véhicule entièrement électrique qui nous donne l’impression de conduire une voiture à essence.

Hyundai Ioniq 5 N 2025, avant Photo : D.Heyman

Et ce n’est pas tout. L’Ioniq 5 N est bien plus puissant que la Golf à essence. Le modèle développe une puissance totale de 600 chevaux (641 avec le bouton NGB) et un couple de 568 lb-pi grâce à deux moteurs électriques et à une batterie plus massive. En l’absence de transmission, cette puissance est transmise aux quatre roues en un clin d’œil, ce qui permet un sprint de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes environ. C’est absolument époustouflant.

Ce groupe motopropulseur contribue également à la tenue de route en utilisant le freinage régénérateur, appelé ici N Pedal. Le système vous permet de conduire avec une seule pédale, même sur circuit, car le fait de relâcher l’accélérateur ralentit vraiment le véhicule. De plus, le poids du modèle est réparti sur les roues avant lors des ralentissements, ce qui améliore la traction.

Puisque ce sont les ordinateurs qui gèrent le tout, c’est à eux qu’il revient de doser l’ampleur de la réduction, afin d’obtenir théoriquement le meilleur équilibre possible. Même si j’ai préféré utiliser les freins lors de mes sorties sur circuit — il s’agit, après tout, du système de freinage le plus puissant jamais proposé par Hyundai —, plus de temps passé avec le système M Pedal permettrait d’en découvrir plus de qualités.

Bien sûr, vous ne pourrez jamais dissimuler tout ce poids. On ressent du roulis dans les virages rapides, plus qu’anticipé en regard de la sensation de vitesse pure que peut atteindre ce véhicule.

Hyundai Ioniq 5 N 2025, section arrière Photo : D.Heyman

Sinon, il existe un mode Drift qui permet d’utiliser les palettes comme un embrayage virtuel, de sorte que vous pouvez virtuellement « envoyer » tout ce poids dans une dérive. Il faut un peu de temps pour s’habituer à cette méthode : il faut tirer les deux palettes, accélérer jusqu’à ce que l’ordinateur de bord indique que vous êtes à environ 50 % de force d’accélération, relâcher les palettes et voilà, une manœuvre de dérapage.. Ce n’est pas l’accélérateur le plus facile à moduler, mais on peut le faire.

Quelques-unes de vos questions concernant le Hyundai Ioniq 5 N 2025

Quelle est l’autonomie du Ioniq 5 N ?

Les chiffres officiels n’ont pas encore été publiés, mais il faut s’attendre à une autonomie de 450 km. Il n’y a pas de variante à moteur unique à autonomie étendue pour l’instant.

Combien de temps faut-il pour recharger l’Ioniq 5 N ?

L’Ioniq 5 N peut être rechargé à des vitesses allant jusqu’à 238 kW, ce qui vous permettra de faire passer de 10 % à 80 % le niveau de recharge en 18 minutes, selon Hyundai.

Le bouton 'N Grin Boost' dans le Hyundai Ioniq 5 N 2025 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Aussi amusant qu’il ait été de passer du temps sur la piste (et à effectuer des dérapages), il faut reconnaître que l’Ioniq 5 N n’est pas vraiment fait pour cela. Certes, il est puissant ; ses freins, ses pneus et ses suspensions ont été améliorés. Mais au fil des tours, on commence à voir l’effet du poids sur les performances. On constate également l’autonomie qui diminue rapidement. Soyons honnêtes : à l’exception d’une série de courses dédiée au modèle (qui, selon Hyundai, pourrait très bien se profiler à l’horizon), personne ne va faire de la piste avec son Ioniq 5 N.

Si Hyundai nous a fait vivre l’expérience, c’était surtout pour démontrer à quel point ce véhicule électrique ne se conduit comme aucun autre véhicule électrique actuel, y compris la Porsche Taycan et l’Audi e-tron GT. Et à cette fin, ils ont réussi. En fait, on le savait déjà, bien avant d’arriver sur la piste. Dès que l’on conduit ce véhicule, on comprend à quel point il est unique.

D’un seul coup, Hyundai a redonné espoir à tous ceux qui déplorent le déclin des voitures équipées d’un moteur à combustion. La compagnie a aussi montré ce qu’il est possible de faire lorsque des cerveaux unissent leurs efforts.

C’est l’aube d’une nouvelle ère, vraiment.

La révolution est à nos portes.

Points forts

- La « transmission »

- Le style permet de distinguer le N du Ioniq 5 régulier

- Rapide. Vraiment, vraiment rapide

Points faibles

- Ordinateurs de bord complexes

- Pas d'option de moteur unique à longue autonomie

Hyundai Ioniq 5 N 2025, arrière Photo : D.Heyman

