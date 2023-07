• Le Hyundai Ioniq 5 N 2025 a été présenté officiellement ce matin.

Dans le cadre du Festival de vitesse de Goodwood, qui se tient dans le Sussex, en Angleterre, Hyundai en a profité pour dévoiler aujourd’hui la version N de son VUS électrique Ioniq 5.

Ce véhicule devient le premier modèle de performance entièrement électrique de la division N. Il représente l’avenir de l’électrification de la marque N. Et la compagnie le confirme ; d’autres modèles électriques N vont suivre.

Le tout nouveau Hyundai Ioniq 5 N 2025 Photo : Hyundai

Extérieur du Hyundai Ioniq 5 N 2025

Esthétiquement, il ne sera pas difficile de reconnaître cette recrue. Elle se distingue notamment avec un aileron et un diffuseur à l’arrière, une signature N et des rideaux latéraux (pour le flux d’air) à l’avant.

Comparé à l’Ioniq 5, le modèle repose plus près du sol, est chaussé de pneus plus larges, et est plus long en raison de ses nouveaux pare-chocs (+25 mm à l’avant, + 55 mm à l’arrière). Bonne nouvelle, les images montrent que l'Ioniq 5 N dispose... d'un essuie-glace arrière ! L'absence de cet élément sur l'Ioniq 5 avait suscité des plaintes de la part de nombreux automobilistes, en particulier pendant les mois d'hiver.

L'habitacle de Hyundai Ioniq 5 N 2025 Photo : Hyundai

Intérieur du Hyundai Ioniq 5 N 2025

À bord, des sièges baquets de course sont de la partie (avec une position assise abaissée), tout comme un volant comprenant quatre boutons pour les modes de conduite, ainsi qu’une console centrale fixe.

Détails techniques du Hyundai Ioniq 5 N 2025

Voici l’essentiel :

L’Ioniq 5 N utilise la plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform) du modèle régulier et l’associe aux technologies N issues du sport automobile. Celles-ci ont été testées et éprouvées grâce à l’expérience acquise avec les concepts électrifiés RM20e, RN22e et N Vision 74, entre autres.

IONIQ 5 N intègre ainsi un ensemble de technologies pour maximiser l'accélération (via la fonction N Launch Control) et les vitesses de pointe.

Tout cela aura servi pour maximiser les capacités haute performance du nouveau modèle et s’assurer qu’il répond aux trois piliers de performance de la division N ; « agir comme une bête en virage », « offrir une excellente capacité sur piste » et « se révéler être une sportive au quotidien ».

Le Hyundai Ioniq 5 N 2025, sur la piste Photo : Hyundai

Les capacités en virage du nouveau Ioniq 5 N promettent d’être probantes, car la compagnie explique y être allée d’améliorations à la structure avec 42 points de soudure supplémentaires et 2,1 mètres d’adhésifs additionnels. Hyundai stipule par ailleurs que « le montage du moteur et de la batterie est renforcé, tandis que les sous-cadres avant et arrière sont améliorés pour la rigidité latérale. Les essieux moteurs intégrés, inspirés du Championnat du monde des rallyes, sont appliqués à l’avant et à l’arrière et renforcés pour supporter le couple plus élevé du moteur électrique, tout en réduisant les masses non suspendues, tout comme les jantes de 21 pouces en aluminium forgé. »

On nous promet aussi une direction plus communicative, car la colonne a été renforcée pour une meilleure rigidité. Hyundai précise que son véhicule est équipé d’un système de direction assistée à moteur monté sur crémaillère, spécialement mis au point, avec un rapport de direction plus élevé et un meilleur retour d’information sur le couple.

Les sons de la Hyundai Ioniq 5 N 2025

Hyundai a également fait beaucoup d'efforts pour offrir aux conducteurs un son digne des performances promises par la N. Depuis les 10 haut-parleurs du véhicule (huit dans l'habitacle et deux à l'extérieur, aux extrémités du véhicule), vous pourrez choisir entre trois types de son : Ignition imite un moteur 2.0-litres turbocompressé, Evolution délivre un son haute performance inspiré du concept RN22e et Supersonic produit une sonorité inspirée des avions de chasse.

Hyundai Ioniq 5 N 2025 bleu Photo : Hyundai

Puissance du Hyundai Ioniq 5 N 2025

La puissance maximale est évaluée à 641 chevaux (478 kW) et 568 livres-pieds de couple avec le mode Boost activé (601 et 545, respectivement, en configuration standard). Ce résultat est le fruit de l’onduleur à deux étages, dont l’efficacité énergétique a été améliorée pour renforcer la puissance délivrée par la nouvelle batterie de 84 kWh.

Le conducteur va profiter d’une option intéressante, soit le préconditionnement de la batterie pour optimiser les cellules. L’objectif ici est de profiter d’une température optimale en fait de consommation d’énergie, selon le mode de conduite choisi. Par exemple, pour le mode piste, on voudra une température plus fraîche avant de solliciter le véhicule.

Pour le reste, il faudra attendre d’essayer le modèle et d’assister à son lancement pour en savoir plus et aussi pour y aller d’une évaluation tangible et non statique ou théorique.

Prix du Hyundai Ioniq 5 N 2025

Nous aurons aussi plus de détails à ce moment sur les versions canadiennes, ainsi que leurs prix. On peut s'attendre à ce que son prix soit similaire à celui de la version GT de la Kia EV6, qui coûte environ 30 000 $ de plus que le modèle de base EV6. En d'autres termes, le Hyundai Ioniq 5 N 2025 devrait être proposée à un prix entre 75 000 et 80 000 $.

Aperçu du tout nouveau Hyundai Ioniq 5 N 2025 Photo : Hyundai