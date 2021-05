Auto123 y va d’un premier essai du Hyundai Tucson hybride 2022.

Hyundai nous présente pour 2022 un Tucson de nouvelle génération, plus audacieuse. Nous avons eu la chance de faire l’essai de la variante hybride du VUS compact, qui sera bientôt complété par un modèle hybride branchable. Ce Tucson nous a surpris par son entrain, mais un peu moins pour son économie.

Un style original

Hyundai a apposé sur sa nouvelle approche stylistique la description « dynamique paramétrique ». Impossible de vous expliquer exactement ce que cela signifie, mais il y a en effet une dynamique dans le dessin du véhicule avec ses éléments extérieurs à facette multiples. On note partout des angles plus prononcés, une silhouette plus sculptée. De profil, le Tucson affiche une impression de puissance et de mouvement vers l’avant. Les phares à l’avant disparaissent dans le long capot.

On retrouve la même approche à l'arrière, où les feux pleine largeur intègrent des formes triangulaires à moitié camouflées qui se révèlent que lorsqu'elles sont allumées, reprenant ainsi le design des phares de jour à l'avant. Afin d’assurer la pureté de cette approche de design, le logo Hyundai a été déplacé vers le haut et intégré dans la lunette arrière, tandis que l'essuie-glace est camouflé sous le becquet arrière. Un style qui se démarque dans cet univers un peu gris.

Beaucoup de technologie

Ce Tucson hybride qui se vend plus cher que la moyenne à 41 499 $ offre toutefois une longue liste d’éléments de sécurité active et passive. La liste des équipements de sécurité comprend toutes les caractéristiques du Hyundai SmartSense qui vient de série dans tous les modèles Tucson et qui comprend : l’assistance à l'évitement de collision frontale (FCA) avec détection de piétons et cyclistes, l’assistance au maintien et au suivi de la voie, l’assistance aux phares de longue portée, l’alerte de baisse d'attention du conducteur, l’alerte d'occupant arrière et le système d’alerte de départ du véhicule devant.

En plus de toutes ces caractéristiques, on trouve un petit bouton sur le côté droit du volant, qui active la fonction Highway Driving Assist. Elle permet au Tucson de rester centré dans sa voie en conduite normale et fonctionne avec le régulateur de vitesse adaptatif. Lorsque le régulateur de vitesse est activé, le Tucson dispose donc d'une fonction de conduite semi-autonome.

En outre, Hyundai a un petit gadget amusant qui permet de stationner le véhicule à distance avec l’aide de la télécommande. Lorsque le moteur tourne, il suffit de maintenir le bouton de marche avant sur le porte-clés pour que le Tucson se dirige automatiquement vers la place de stationnement. En appuyant sur le bouton arrière, il fait marche arrière. Cela peut aussi être pratique dans un centre commercial si quelqu’un se gare trop près de vous.

Vous avez aussi le démarrage à distance qui permet de réchauffer ou de climatiser le Tucson à distance grâce à l’application Bluelink sur appareil cellulaire, incluant l’activation du chauffage ou de la ventilation des sièges livrables, une caractéristique exclusive dans le segment.

Confortable et spacieux

Le nouveau Tucson a pris du volume. Sa carrosserie est plus longue, plus large, plus haute et son empattement de 2755 mm est 85 mm plus long que le modèle précédent. Vous aurez compris que cela ajoute beaucoup plus d'espace pour les passagers et l’espace cargo. Les sièges vont accueillir trois personnes sans problème. La capacité de chargement est aussi à la hausse. Il y a 1095 litres d'espace avec les sièges relevés et 2119 litres avec les sièges rabattus, qui se rabattent tout simplement et tirant sur une manette à l’arrière. Seul le CR-V offre autant d’espace dans ce segment.

Vous avez Apple CarPlay, Android Auto et un bon système audio Bose à huit haut-parleurs et un écran de 10,25 pouces. Les changements de vitesse se font maintenant via un bouton-poussoir qui remplace le levier précédent. L'éclairage d'ambiance de l’habitacle est réglable en 64 couleurs et 10 niveaux d’intensité. Vous avez même droit à un système de ventilation indirecte par diffusion, unique dans l'industrie automobile qui n’envoie par l’air directement dans le visage.

En voyant les pneus de 19 pouces de notre modèle d’essai, nous avions quelques craintes sur le confort de roulement qui ce sont avérées injustifiées. En termes de conduite et de maniabilité, la suspension fait un bon travail pour garder le roulis sous contrôle sans rendre les choses dures sur l'autoroute, et ce malgré les jantes de 19 pouces et les pneus 235/55.

Les sièges à l’avant comme à l’arrière offrent un bon confort et la cabine est très bien isolée des bruits extérieurs. Et comme l’espace pour les occupants est généreux, cela ajoute à l’indice de confort.

Plaisant à conduire

Les hybrides ne sont généralement pas compatibles avec le plaisir de conduire ; cela va à l’encontre de leurs objectifs. Mais, sans être sportive, la conduite du Tucson est vivante pour ne pas dire nerveuse. Hyundai offre la technologie e-handling, ce qui veut dire qu’à l'entrée d'un virage, le moteur électrique applique une force de freinage aux roues avant, ce qui charge les pneus et aiguise la réponse de la direction ; à la sortie, il donne du couple à l'essieu arrière pour une meilleure accélération à la sortie du virage. Cela donne une dynamique de conduite que l’on ne voit pas habituellement dans un modèle hybride.

En outre, la direction est précise et rapide, et vous pouvez aussi moduler votre conduite. Par exemple, le mode Smart est idéal pour la conduite urbaine ou sur un long bandeau d’autoroute. Le mode Sport est celui qui nous avons préféré, lui qui donne plus de mordant à la direction et modifie les caractéristiques de fonctionnement du système de transmission intégrale en envoyant plus de puissance vers l'arrière pendant une plus grande partie du temps, ce qui augmente le plaisir de conduire. Il existe également des modes Snow (neige), Sand (sable) et Mud (boue), ce qui signifie que le Tucson est capable de faire un peu de tout-terrain.

Le modèle hybride utilise un quatre cylindres turbo de 1,6 litre qui développe 180 chevaux et 195 lb-pi de couple. Il fonctionne avec un moteur électrique et une batterie lithium-ion-polymère de 1,49 kWh.

Un moteur pimpant

Le moteur électrique ajoute 59 chevaux et 195 lb-pi de couple, ce qui porte la puissance nette à 227 chevaux et 258 lb-pi de couple. L'hybride fonctionne avec une boîte automatique à six vitesses pour entraîner les quatre roues. Un choix que nous approuvons qui offre une conduite plus dynamique et souple que les horribles boîtes CVT trop présente avec les moteurs hybrides. Avec le moteur turbo et l’apport électrique, la puissance est plus que décente.

Un peu gourmand

Hyundai annonce une consommation moyenne de 6,4 litres aux 100 km avec le modèle hybride. Sur nos deux jours d’essai avec 250 km d’autoroute, nous avons réussi à afficher 7,5 litres aux 100 km de moyenne. Ce qui n’est pas mauvais. Mais, cela n’a rien d’exceptionnel non plus. À titre comparatif, un modèle comme le Toyota Highlander hybride est sous la barre des 7,0 litres aux 100 km sans toutefois être aussi amusant à conduire.

Conclusion

Le Tucson hybride s’est montré vif. Il dispose d'un habitacle très élégant, d'une multitude de technologies de pointe et d'un groupe motopropulseur qui va convenir à un large éventail de clients. Mieux, son format est assez compact pour ceux qui n’aiment pas les gros VUS et assez spacieux pour toute la famille qui va apprécier son confort. Pour être très franc, j’ai mieux aimé le nouveau Tucson que le nouveau Santa Fe ; Il risque de lui faire de l’ombre.

On aime

Un style élégant

Beaucoup de technologie pour le prix

Système d'infodivertissement facile à utiliser



On aime moins

Économie de carburant un peu décevante

Modèle hybride uniquement en modèle haut de gamme

