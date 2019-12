Hyundai a présenté au Salon de Los Angeles le Vision T, un VUS concept hybride enfichable

Hyundai y est allé de quelques présentations au Salon de l’auto de Los Angeles. Outre la version à autonomie accrue de sa Ioniq, ainsi qu’une version de course de la Hyundai Veloster N (la RM19), l’entreprise a levé le voile sur un concept qui représente l’avenir de la marque en matière de design.

Nommé Vision T, le produit se pointe comme un VUS hybride enfichable. Il a été conçu par le centre de design du constructeur et nous montre clairement l’orientation à venir de l’approche Sensuous Sportiness, propre à la gamme. L’utilitaire se démarque avec un profil rempli de caractère et une grille avant qui rappelle, de façon exagérée, la signature adoptée avec la nouvelle Sonata. À l’arrière, on retrouve des feux très profilés, rejoints par une bande mince qui se situe juste au-dessous de la lunette.

À l’instar du concept Futuron chez Kia, le Vision T propose un système de phares dissimulés qui se transforment en blocs optiques fonctionnels sur demande. Cette signature, a tonné l’entreprise, sera une innovation importante avec les prochains de designs de la marque. La firme a réitéré que chacun de ses produits serait bien distinct, toutefois, tout en étant reconnaissable à la marque.

Le véhicule reprend le format du Tucson et pourrait très bien préfigurer le style de la prochaine mouture du populaire VUS. Le tout sera adouci, bien sûr, car le Vision T est un concept à proprement parler, loin de présenter un style prêt pour la production.

Aucune information technique n’a été dévoilée. Nous étions en présence d’une coquille passablement vide au Salon.

L’exercice en était un de style et non de fonction. Ce sera intéressant à suivre.