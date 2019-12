Toyota présente au Salon de Los Angeles le Toyota RAV4 Prime 2021, la nouvelle mouture de son populaire utilitaire, cette fois en formule hybride rechargeable

Los Angeles, Californie - Il y a un an à peine, Toyota introduisait la 5e génération de son RAV4. Maintenant fabriqué au Canada, cet utilitaire est tellement populaire que Toyota peine à fournir à la demande. Voici maintenant que la firme nous amène la nouvelle mouture de son modèle, cette fois en formule hybride rechargeable.

302 chevaux avec un 4-cylindres

Le RAV4 Prime utilise une version réglée différemment du moteur à essence 4-cylindres de 2,5 litres à cycle Atkinson qui se trouve dans la version hybride. Il développe 176 chevaux et produit un couple de 168 livres-pieds à 2800 tr/min. À cette puissance à essence s’ajoutent deux moteurs-générateurs plus puissants, une nouvelle batterie lithium-ion de haute capacité (17,8 kWh) et un convertisseur de secours.

Le RAV4 Prime 2021 gagne 83 chevaux par rapport au RAV4 hybride et offre une puissance combinée de 302 forces, ce qui en fait le véhicule le plus puissant de son segment.

Son accélération projetée de 0 à 100 km/h se fera en 6 secondes ; c’est plus rapide que celle du RAV4 hybride (7,8 secondes). Quant à son rendement énergétique, il est largement supérieur à celui de tous les autres VUS de luxe/haute performance. Il est intéressant de noter que le RAV4 Prime roule à l’essence ordinaire.

Plus de 60 kilomètres d’autonomie

Autre facteur à ne pas négliger, Toyota annonce une autonomie électrique de 62 km pour son RAV4 Prime. Ce dernier utilise la même version de la traction intégrale (AWD) électronique sur demande que le RAV4 hybride. Sur les deux modèles, un moteur électrique séparé et monté à l’arrière alimente les roues (arrière) en cas de besoin.

Le système minimise également le sous-virage et améliore la stabilité de la direction. En conduite hors route, la traction intégrale offre de puissantes performances en montée. Un mode Trail sélectionnable par le conducteur permet de s’extirper de situations difficiles en appliquant le frein à la roue qui patine et en envoyant le couple à celle disposant de la meilleure adhérence.

En modèle SE et XSE

La version SE est nouvelle pour le RAV4 Prime de cinquième génération, alors que la livrée XSE est actuellement exclusive au RAV4 hybride.

La SE affiche sa personnalité sportive en se parant de roues en alliage peintes et usinées, d’une calandre de conception exclusive et d’un déflecteur inférieur de pare-chocs avant. Le style extérieur est achevé par des garnitures noir piano, une calandre et un diffuseur noir.

La version XSE du RAV4 Prime se distingue par sa peinture extérieure deux tons avec toit noir comprenant certaines couleurs, dont le spectaculaire Rouge supersonique, livrable pour la première fois avec le RAV4. Les roues en alliage de 19 pouces, exclusives au modèle, les plus imposantes jamais offertes sur un RAV4 hybride, se signalent par leur peinture deux tons.

Des feux à DEL disposés sur une bande verticale confèrent au XSE une allure distinctive, tandis que le système d’éclairage avant adaptatif avec mise à niveau automatique en option règle l’orientation des phares en fonction de la trajectoire du véhicule, en particulier dans les virages.

Intérieur

Le XSE offre des surfaces de sièges en cuir synthétique SofTex, la recharge sans fil pour téléphones intelligents, l’éclairage d’ambiance, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec ouvre-porte de garage intégré et le plus grand écran multimédia jamais installé dans un RAV4.

Le groupe Premium fait encore mieux en dotant le RAV4 Prime XSE des premières palettes de changement de vitesse à bord d’un RAV4, de sièges avant ventilés en matériel SofTex perforé, de l’affichage tête-haute, de sièges latéraux arrière chauffants en SofTex et d’un toit panoramique. On retrouve également un rétroviseur intérieur à affichage numérique, un siège du passager à 4 réglages assistés, un système Smart Key aux cinq portes, un hayon assisté activé par le pied, un système de visionnement en plongée et plus encore.

Pas encore de prix, mais de beaux rabais au Canada

Le RAV4 Prime 2021 est attendu pour l’été 2020. Toyota n’a pas encore annoncé de prix, mais nous pouvons déjà vous dire que sa pile de 17,8 kWh lui donne le plein rabais au Québec pour un véhicule électrique soit 8000 $. Si le prix d’appel est sous la barre des 45 000 $, nous pourrons ajouter le 5000 $ du fédéral pour un total de 13 000 $.

Un modèle qui rassemble puissance, faible consommation, autonomie intéressante et fiabilité reconnue. Cela sera difficile à battre.