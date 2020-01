Ford dévoile une image de la prochaine Mustang GT500

Comme un chasseur qui appâte sa proie, Ford a dévoilé un autre détail concernant la prochaine version GT500 de sa Mustang, cette fois une image en plongée du bolide qui sera appelé à concurrencer directement la variante Hellcat de la Dodge Challenger.

De quoi rendre les amateurs du modèle complètement fou. C’est de bonne guerre.

Jusqu’ici, les informations diffusées à propos de la bête ne comportaient pas d’images, à part un premier aperçu de son calandre ; on a donc droit à une première image, si minime soit-il.

La photo en question sert la couverture de l’édition du mois de juillet du magazine Motor Trend. Bien qu’elle nous montre que la partie supérieure de la voiture, elle nous permet quand même de remarquer quelques différences qui distinguent la GT500 de la GT350, notamment en ce qui a trait aux sorties disposées sur le capot pour l’évacuation de la chaleur. L’aileron massif qui repose sur le coffre est aussi un indice.

En mars, Ford avait dévoilé une portion d’image qui laissait voir un faciès spécifique décoré d’un emblème Cobra centré au cœur de la grille. Ce dernier permettait de croire que Ford pourrait faire revivre l’édition GT500KR qui avait fait ses débuts en 1968. Les lettres KR représentaient l’expression King of the Road (le roi de la route), ce qui voulait tout dire à l’époque.

Cependant, même si on voit le capot de la future GT500, on ne sait toujours pas ce que Ford nous prépare de ce côté. Le magazine Motor Trend y va de ses propres spéculations et imagine que le bloc V8 qui sera réservé à cette mouture sera en fait une version améliorée du 5,2 litres déjà au service de la GT350. Côté puissance, on parlerait de 700 chevaux. Il ne faudrait d’ailleurs pas se surprendre que le modèle en compte au moins 708, question d’en avoir au minimum un de plus que la fameuse variante Hellcat de la Challenger chez Dodge.

Nous verrons aussi pour la boîte de vitesses, à savoir si Ford y greffera sa transmission automatique à 10 rapports, ou une autre de son portfolio.

La nouvelle génération de la Shelby Mustang GT500 est attendue au cours des prochains mois. En principe, elle sera présentée avant la fin de l’année comme millésime 2019, mais il n’est pas impossible qu’elle fasse ses premiers pas au début de 2019. On verra alors s’il s’agit d’une cuvée 2019 ou 2020.