La génération actuelle de la Ford Mustang a été présentée à la presse en septembre 2014 comme modèle 2015. Si le modèle vous intéresse, vous savez assurément qu’une refonte est prévue pour très bientôt.

D’ailleurs, des prototypes grandement camouflés ont déjà été vus à l’essai. Et tellement enrobé qu’il a jusqu’ici été impossible de discerner quoi que ce soit de concret à propos du nouveau design.

Au cours des derniers mois, certains ont suggéré que la nouvelle mouture pourrait adopter des lignes semblables au modèle électrique Mustang Mach-E, ce qui aurait pu représenter un pas en arrière considérant que ces dernières sont un peu adoucies par rapport à ce que l’on connaît de la sportive.

Or, ce ne serait pas le cas, du moins si l’on se fie à une image qui circule cette semaine sur le web, un cliché qui est apparu sur une page Facebook. Ce dernier semble montrer un dépliant ou une affiche quelconque, avec bien sûr le faciès de la prochaine Mustang en vedette.

C’est le site CarBuzz qui rapporte la nouvelle. Selon la page Facebook qui a publié l’image, Steeda (spécialisée en produits de performance Ford), il s’agirait de la version S650 GT, équipée d’un V8 quelconque.

Le style est reconnaissable, on va s’entendre là-dessus. On remarque évidemment une grille complètement redessinée, mais surtout la présence d’ouvertures plus massives, que ce soit au centre, à la hauteur du bouclier, ou encore sur le capot. Ça laisse croire à la présence d’un turbo dans la salle des machines. Or, la Mustang est déjà offerte avec une telle mécanique, mais en configuration à quatre cylindres. Ça semble être différent ici.

Et c’est sans compter qu’une forme d’électrification quelconque pourrait bien se trouver au menu de plusieurs variantes. Cessons toutes spéculations pour l’instant, car tout est à venir. Ça met à l’eau à la bouche, toutefois.

En somme, c’est assurément un modèle intéressant qui nous sera éventuellement présenté, mais la Mustang traditionnelle a peut-être déjà dit son dernier mot, du moins en configuration de base.