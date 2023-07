La toute nouvelle Maserati Grecale 2023 Photo : D.Boshouwers

Auto123 met à l’essai le Maserati Grecale 2023 dans sa version intermédiaire Modena.

Maserati n'a pas été le constructeur de luxe le plus rapide à s'aventurer dans le domaine des VUS, mais le voici en 2023 avec un deuxième modèle (après le Levante). Il s'agit d'un nouveau concurrent capable de rivaliser avec les produits allemands (Audi Q5, BMW X3, Porsche Macan et Mercedes-Benz GLC), ainsi qu'avec les Cadillac XT5, Genesis GV70, Jaguar F-Pace et Lexus NX dans ce que nous appellerons l'équipe mondiale.

Maserati Grecale 2023 : ce qu'il faut savoir

Le VUS compact peut accueillir cinq personnes sur une carrosserie basée sur la plateforme Giorgio de Stellantis, également utilisée pour l'Alfa Romeo Stelvio - qui est en fait un cousin assez proche de ce Maserati. Le Grecale bénéficie d'un empattement plus long de 80 mm, et il faut souligner que Maserati a fait beaucoup d'efforts pour rendre ce modèle distinctif et unique dans l'écurie Stellantis. Avec succès, car ce VUS a l'air et la sensation d'être un véhicule à part entière.

Le Grecale se décline en trois versions : la version de base GT, le modèle Modena que nous avons conduit, et le modèle haut de gamme Trofeo, la variante la plus performante. La GT et la Modena sont équipées d'un groupe motopropulseur hybride, tandis que la Trofeo reçoit le moteur V6 que l'on connaît du modèle MC20.

Notez également que la nouvelle variante tout électrique Folgore sera disponible avant la fin de l'année.

Maserati Grecale 2023 gris Photo : D.Boshouwers

L'extérieur du Maserati Grecale 2023 : 8,5/100

La première remarque que nous avons faite à propos de ce VUS est qu'il est de très bon goût, tout compte fait. Si Maserati voulait un look sophistiqué, raffiné et non ostentatoire, c'est réussi. La calandre typique de Maserati est en place, elle est grande mais pas trop, et derrière elle, la posture du Grecale est athlétique et légèrement agressive, mais pas trop. Il n'y a pas trop de coupes et de lignes sur les panneaux latéraux et l'arrière est sobre, bien qu’il abrite des feux arrière en boomerang, et sur le modèle Trofeo, des doubles embouts d'échappement. Notons enfin que les variantes Modena et Trofeo ont une voie plus large de 33 mm que celle de la GT.

Bien que ce véhicule soit clairement plus sportif que le VUS Levante, ce n'est pas une bête non plus. À notre avis, il s'agit d'un design qui pourrait bien vieillir.

L'habitacle de Maserati Grecale 2023 Photo : D.Boshouwers

L'intérieur du Maserati Grecale 2023 : 8/10

L'espace à l'intérieur de ce VUS compact de luxe est surprenant ; le toit ne plonge pas trop vers l'arrière aide à ce niveau. Ce qui est moins surprenant, c'est l'aspect haut de gamme des matériaux utilisés dans l'ensemble de l'habitacle. Nous trouvons des accents de cuir et de bois bien cousus, ainsi que quatre écrans. Les pièces maîtresses sont un combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces et, au centre du tableau de bord, deux écrans tactiles superposés, placés sous une jolie horloge à aiguille. L'écran supérieur a un diamètre de 12,3 pouces et l'écran inférieur de 8,8 pouces est légèrement incliné vers le haut, ce qui facilite l'accès et l'utilisation pour le conducteur.

Une fausse note concerne le bouton audio que j'ai cherché en vain car il n'y en a pas. Je pensais que tous les constructeurs automobiles avaient appris leur leçon concernant l'importance de ce bouton physique pour les automobilistes.

Écran tactile de Maserati Grecale 2023 Photo : D.Boshouwers

Le fait que les boutons de changement de vitesse soient coincés entre les deux écrans peut dérouter les conducteurs au début, mais cela ne durera pas au-delà de la première minute d'utilisation, et après cela, vous profitez d'un grand espace pratique sur la partie inférieure de la console centrale. L'ergonomie de cet espace est une belle réussite. Les concepteurs ont réussi à intégrer un compartiment dans l'accoudoir, deux porte-gobelets, une surface plate qui peut être ouvert pour former un espace pratique équipé d'un port USB et d'un socle de recharge pour mobile. Tout cela sans que cela ne donne l'impression d'être encombré.

Les sièges sont d'un confort irréprochable - il aurait été décevant que ce ne soit pas le cas - et les assises des sièges avant sont équipées d'extensions manuelles. La rangée arrière impressionne vraiment par son espace pour les jambes, et je la classerais parmi les meilleures du segment à cet égard.

Les motorisations du Maserati Grecale 2023

L'offre comprend deux groupes motopropulseurs. Les variantes GT et Modena fonctionnent avec un moteur 4 cylindres turbocompressé de 2,0 L soutenu par un système hybride de 48 volts, dont la puissance est fixée à 300 chevaux pour la GT et 330 pour la Modena, avec un couple fixé à 332 lb-pi. Le 6 cylindres de la Trofeo haut de gamme est un 3,0 litres biturbo développant 530 chevaux, un grand bond en avant en termes de puissance brute, nous en convenons.

Pour les deux motorisations, la transmission intégrale est de série et la boîte de vitesses est une automatique à 8 rapports. Les jantes de 20 pouces sont également de série. Cinq modes de conduite sont proposés : Comfort, GT, Sport, Race et Off-Road.

Logo de Maserati Grecale 2023 Photo : D.Boshouwers

Technologie et sécurité dans le Maserati Grecale Modena 2023 : 7,5/10

Les éléments de série inclus dans la variante Modena du Grecale comprennent :

Affichage tête haute

L'horloge analogique au sommet du tableau de bord.

Un nouveau système multimédia basé sur Android appelé Maserati Intelligent Assistant

Sièges avant à 12 réglages électriques, avec mémoire

Sièges avant chauffants

Régulateur de vitesse adaptatif

Système audio Sonus Faber à 14 haut-parleurs

Alexa intégré

L'avant de Maserati Grecale 2023 Photo : D.Boshouwers

Conduite du Maserati Grecale Modena 2023 : 8/10

On peut dire que la version Trofeo du nouveau Grecale est dans une classe à part en termes de conduite, et nous n'avons testé que la Modena, donc nous nous en tiendrons à cela. Et vraiment, à moins que tous ces chevaux supplémentaires ne vous importent, cette variante offre toute l'agilité et le dynamisme que vous pourriez souhaiter, et très certainement ce que vous pouvez utiliser compte tenu des limites de vitesse canadiennes. Je dois mentionner le grognement agréable du moteur turbo de 2,0 litres, ce qui peut sembler un détail insignifiant, mais qui ne l'est pas si vous possédez ce véhicule, qui n'est pas vraiment bon marché.

Les accélérations sont franches et linéaires, et la boîte de vitesses est tellement capable de réagir rapidement que vous n'aurez probablement pas envie de jouer avec les palettes de changement de vitesse au volant. A moins que vous ne cherchiez à minimiser la consommation de carburant, le mode Sport est probablement celui qu'il vous faut, car c'est là que les réglages se resserrent suffisamment pour que vous ayez l'impression d'être au volant d'une Maserati, tandis que le système 4RM donne la priorité aux roues arrière, et que les amortisseurs adaptatifs et la suspension pneumatique montrent leur valeur.

Entre-temps, ce Grecale n'oublie jamais qu'il est destiné à servir de véhicule quotidien à des familles. Même en mode Sport, la conduite n'a jamais été dure, ce qui n'est pas négligeable compte tenu des conditions routières printanières dans mon coin de pays.

Maserati Grecale 2023 Photo : D.Boshouwers

Autres notes concernant la conduite du Grecale Modena :

Freinage vif et puissant

Direction légère mais réactive

Relativement peu de roulis à moins d'être vraiment poussé dans les virages

Silence impressionnant dans l'habitacle

La consommation officielle est de 9,4 litres / 100 km en cycle mixte.

Prix du Maserati Grecale 2023 : 7/10

Ces prix n'incluent pas les frais et les taxes.

Maserati Grecale GT - 75 200 $

Maserati Grecale Modena - 85 200 $

Maserati Grecale Trofeo - 129 500 $

Notre Grecale Modena était équipé d'un grand nombre d'options et d’ensembles, si bien que le prix de notre véhicule d'essai s'élevait à 109 350 $.

Non, le Grecale n'est pas le modèle le moins cher de sa catégorie, et il lui faudra donc convaincre les acheteurs qu'il vaut la peine de débourser un peu plus pour obtenir l'insigne du Trident. Pour ceux qui ne sont pas accros aux marques allemandes, il pourrait devenir une alternative très convaincante - sauf qu'il existe un modèle comme le Genesis GV70, qui offre un rapport qualité-prix assez incroyable.

Logo de Maserati Grecale 2023 Photo : D.Boshouwers

Les concurrents du Maserati Grecale 2023

Alfa Romeo Stelvio

Audi Q5

BMW X3

Genesis GV70

Jaguar F-Pace

Land Rover Range Rover Velar

Mercedes-Benz GLC

Porsche Macan

Volvo XC60



L'arrière de Maserati Grecale 2023 Photo : D.Boshouwers