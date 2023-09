• Auto123 met à l’essai le BMW XM 2023

BMW continue sa démarche d'électrification avec l'arrivée du XM 2023, premier modèle sport M à batterie. Ce véhicule hybride rechargeable est désormais en vente au Canada, et nous l'avons testé pendant une semaine.

Le XM 2023 reprend les éléments du concept XM présenté en 2021, notamment la calandre illuminée Iconic Glow, les phares et la silhouette du véhicule, ainsi que les sorties d'échappement verticales. L'esthétique distinctive de la gamme sport M est préservée.

La BMW XM est un tout nouveau modèle et révolutionnaire de la division sport M de BMW. Elle est proposée en version hybride rechargeable, avec un système de propulsion M combinant un moteur V8 et un moteur électrique haute performance pour une puissance jamais produite auparavant chez BMW. Cette association permet d’extirper jusqu’à 740 ch et 738 li-pi de couple sur la version Red Label. La BMW XM incarne l’entrée et le début des voitures de luxe sportives, alliant performances brutes et mobilité durable.

BMW XM 2023 de profil Photo : Auto123

Faits saillants de cette BMW de luxe

Le XM est le premier véhicule BMW à moteur V8 M haute performance électrifié. Le tarif est digne de la haute performance et débute à 220 000 $ pour la version de base, en incluant les frais de concessionnaires et la taxe de luxe, vous dépassez très vite les 245 000 $. Si cela ne vous suffit pas, vous pourrez sélectionner la version Label qui elle s’affiche à 288 367 $.

La version mise à l’essai avait une puissance combinée de 653 chevaux et 590 lb-pi (800 Nm). Le 0-100 km/h est franchi en 4,3 secondes et la vitesse maximale bridée à 250 km/h.

Le moteur électrique, lorsqu’il fonctionne en solo, est alimenté par une batterie de 25,7 kWh. Une autonomie totale de 50 km selon BMW et selon nos chiffres, en été, 59 km, tout en atteignant 140 km/h en mode 100% électrique.

Lorsque le V8 tourne en solo, la consommation atteint 17 litres / 100 km et peu même dépasser les 22 litres / 100 km si le pied droit est lourd. En mixant la conduite électrique et à essence, il est très facile de ne pas consommer une seule goutte d’essence à condition de rester en dessous des 50 km quotidiens.

À ce tarif, au moins la liste des options est réduite. Il vous restera donc à choisir entre les sept couleurs disponibles. Six sont gratuites et seule la couleur « gris Dravit métalisé » exigera un déboursé supplémentaire de 1000 $.

Vous devrez également choisir si vous souhaitez garder les roues de 22 po ou prendre une dimension de roue de 23 po à un cout supplémentaire de 2000 $. En ce qui concerne cette dernière option, elle était équipée sur notre véhicule d'essai, et ce qui est particulièrement inhabituel, la conduite avec ce type de pneumatique s'est révélée étonnamment confortable, même compte tenu de la mauvaise qualité de nos routes.

BMW XM 2023, trois quarts arrière Photo : Auto123

La conduite de la BMW XM 2023

Là où ça blesse, c’est au niveau du poids. À 2 750 kg, il est lourd. Il peut bien avoir autant de chevaux, ça n’en fait pas une ballerine pour autant. Lorsqu’il est mû uniquement par le moteur électrique, on ressent le poids du véhicule. Heureusement, si on accélère fortement, le V8 s’anime et la cavalerie arrive en renfort.

La conduite de ce véhicule est spéciale. Autant en pure électrique, il est doux, souple et agréable à conduire, autant lorsque le V8 s’active, le véhicule devient un véritable « bad boy ». Il est puissant et même très puissant, mais autant qu’un X5 M qui coûte 100 000$ de moins. On se pose donc l’utilité de ce modèle dans la gamme, déjà très étoffée, de BMW.

Nous avons beaucoup apprécié de pouvoir rouler en mode tout électrique lorsque nous étions en ville. Une fois, sur route déserte, on active le bouton M1 ou M2, comme dans toutes BMW M digne de ce nom, et le méchant sort pour en faire un VUS de compétition.

BMW XM 2023, avant Photo : Auto123

Performance sportive de la XM

Sous le capot de notre véhicule d'essai, nous étions agréablement surpris par la puissance combinée de 653 chevaux et le couple de 590 lb-pi. Le V8 biturbo de 4,4 litres équipés de la technologie hybride légère offre une performance impressionnante, générant 483 chevaux à 5 400 tr/min et un couple de 479 lb-pi dès 1 600 tr/min. De plus, le moteur électrique ajoute 197 chevaux et 207 lb-pi à l'ensemble.

Malheureusement, la seule ombre au tableau était la transmission automatique à huit rapports, qui nous a posé quelques problèmes. Bien que transparente en mode électrique, la boîte de vitesses a montré plusieurs ratés lors de sollicitations plus intenses, notamment en mode sport. Les passages de rapports supérieurs semblaient prendre du temps, entraînant des perturbations dans l'expérience de conduite. Lors des décélérations rapides, les rétrogradages étaient également hésitants, ce qui pouvait être gênant lors de manœuvres nécessitant une réponse immédiate. Malgré les performances impressionnantes du moteur, cette problématique de transmission a quelque peu terni l'ensemble du bilan de conduite.

Dans l'ensemble, le véhicule propose une combinaison de puissance et de technologie intéressante, mais il serait bénéfique d'améliorer la réactivité et la fluidité de la boîte de vitesses pour en tirer pleinement parti.

BMW XM 2023, port de chargement Photo : Auto123

BMW XM 2023, sièges arrière Photo : Auto123

Un intérieur soigné

La BMW XM 2023 que nous avons essayée avait une configuration intéressante. Notre exemplaire arborait une magnifique teinte noire Saphir Metallic (Black Sapphire Metallic), associée à un intérieur en cuir mérinos orange sakhir (Sakhir Orange Merino Leather) moyennant un supplément de 1 900 $.

L'intérieur de la voiture est marqué par un aménagement axé sur le conducteur, caractéristique des modèles M de BMW, et un compartiment arrière offrant un espace luxueux, confortable et spacieux aux passagers. Même les petits coussins pour le bas du dos y étaient.

L'habitacle affiche une ambiance très moderne grâce à une finition très soignée. Le poste de pilotage est agrémenté d'une surface décorative en fibre de carbone avec fil de cuivre entrelacé, créant une atmosphère sportive et distinctive.

Le coffre de 527 à 1 820 litres avec les sièges arrière abaissés permet d’y loger tous vos bagages luxueux. D’ailleurs, BMW vous offre un somptueux bagage étanche ou sac de transport pour le câble de recharge digne d’une livrée d’un grand maroquinier.

Le BMW XM 2023, trois quarts avant Photo : Auto123

Un look extérieur exotique

La BMW Concept XM révèle un design avant-gardiste et luxueux, marquant l'entrée remarquée de la marque dans le domaine des véhicules exotiques. Les phares divisés en deux modules distincts et la calandre réniforme créent une allure frappante. À l’arrière, les feux étirés à l’horizontale ainsi que les doubles sortis d'échappement hexagonal placés à l’horizontale trahissent cette volonté de BMW de positionner ce véhicule dans son segment.

Le mot de la fin

Le BMW XM 2023 incarne audacieusement l'électrification chez BMW avec son tout premier modèle sport M à batterie. Doté de caractéristiques exceptionnelles, telles que l'association du moteur V8 et du moteur électrique, il délivre une puissance hors du commun et des performances impressionnantes. Son design avant-gardiste, son orientation vers le conducteur, et son intérieur spacieux mettent en exergue une fusion harmonieuse entre luxe et innovation. Cependant, certains défis persistent, notamment en ce qui concerne le poids, les légères hésitations de transmission et le prix élevé.

Il s'établit en comparaison avec le X5 M pour sa brutalité, sa puissance et sa sportivité, tout en se situant en deçà du X7 en termes de confort. À noter que ces deux modèles sont considérablement moins onéreux que le XM, ce qui soulève des interrogations quant à la pertinence d'opter pour ce dernier, sauf pour ceux qui recherchent l'exclusivité.