Toyota va présenter un VUS électrique au Salon de Shanghai

Il y a longtemps qu’on n’a pas fait référence à un véhicule qui sera présenté dans un salon automobile par un constructeur, mais c’est pourtant le cas d’un VUS électrique de Toyota qui est appelé à faire ses débuts au prochain Salon de Shanghai.

Ce dernier va se tenir du 21 au 28 avril prochain et va permettre à la firme japonaise de dévoiler un modèle qu’elle avait annoncé en décembre dernier. Pour le géant nippon, il n’est pas trop tôt ; s’il a dominé la scène hybride depuis toujours, il est en retard à la fête du tout électrique.

Le nouveau venu sera assemblé sur la nouvelle plateforme de véhicule électrique e-TNGA de la compagnie. Et grâce à des images de brevet qui ont fuité, on sait à quoi il va ressembler.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Toyota Prototype VUS électrique de Toyota, profil

Le constructeur indique que la nouvelle architecture sera utilisée pour des véhicules à traction, à propulsion et à rouage intégral. La structure pourra recevoir « une large gamme de capacités de batteries et de moteurs électriques pour s’adapter à différents types de véhicules et d’utilisations. » Et c’est sans compter que les assises du modèle vont donner aux ingénieurs et aux concepteurs plus de « polyvalence et de flexibilité », ce qui devrait leur permettre de fabriquer des produits qui « seront également passionnants à conduire, mais aussi élégants. »

C’est un fait connu, les stylistes sont très excités avec l’arrivée des véhicules électriques, car ces derniers leur mettent moins de bâtons dans les roues en matière de design, ce qui leur permet de laisser libre cours à leur créativité.

Le concept qui va se montrer le bout du nez à Shanghai est censé être très près de la production. Il devrait être fabriqué au Japon dans une usine réservée aux produits électriques. Il est déjà en cours de développement en partenariat avec Subaru et devrait être lancé, du moins dans un premier temps, uniquement en Europe. Reste à savoir quand le modèle de production fera le saut chez nous.

Il faudra donc s’armer de patience, mais au moins, l’aventure sera lancée pour Toyota en matière de véhicules électriques.

Photo : Toyota Prototype VUS électrique de Toyota, trois quarts arrière

Photo : Toyota Prototype VUS électrique de Toyota, arrière

Photo : Toyota Prototype VUS électrique de Toyota, avant