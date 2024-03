Toyota donne un aperçu du prochain 4Runner

Le Toyota 4Runner est le plus vieux modèle de la gamme Toyota, voire de l’industrie avec un produit comme la Nissan GT-R. De fait, la génération actuelle a été présentée en 2009 comme millésime 2010.

Disons qu’on est mûr pour un peu de nouveau, même si grâce à son caractère unique et son côté rétro, le vieux modèle séduit toujours.

Son règne achève, toutefois, alors que Toyota prépare la prochaine génération. D’ailleurs, dans quelques semaines, nous devrions avoir la chance de la voir de près et de vous en parler, alors qu’elle nous sera présentée dans le cadre d’un autre événement que va tenir Toyota et auquel nous allons assister.

Et en prévision de ce dernier, la compagnie y est allée d’une première image visant à nous annoncer la nouvelle génération.

Toyota 4Runner 2025, logo Photo : Toyota

Cette dernière apparaît à la fin d’une publication Instagram où l’entreprise montre des images des modèles d’ancienne génération, jusqu’à celle montrant une partie du hayon de la prochaine mouture.

Évidemment, puisque 15 ans vont séparer les deux cuvées, le style sera complètement différent, même si l’approche sera similaire, soit axée sur la robustesse. On peut deviner une allure semblable à celle lancée avec les plus récents VUS et camionnettes de la marque, comme le Land Cruiser et le Toyota Tacoma.

Ce qui frappe à propos de l’image partagée, ce sont les lettres 4Runner inscrites sur le hayon, une tendance à la mode.

Concernant tout le reste, rien n’a été dévoilé, mais sous le capot, on peut s’attendre à retrouver les mécaniques 4-cylindres turbo du Tacoma. Aura-t-on droit à la boîte manuelle de ce dernier ? On peut rêver.

Quant aux caractéristiques pour la conduite hors route, elles seront bien sûr de la partie, y compris, si les rumeurs se confirment, une barre stabilisatrice pouvant être déconnectée à l’avant. Des différentiels pouvant être verrouillés sont aussi anticipés. Bref, tout ce qui va permettre à ce modèle de demeurer une référence hors des sentiers banalisés.