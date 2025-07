Article mis à jour le 12 juin pour refléter les données corrigées.

Le volume de véhicules qui entrent aux États-Unis par voie maritime a chuté au mois de mai dernier, principalement en raison des tarifs imposés par le président Donald Trump sur tous les modèles qui viennent d’ailleurs.

La chute est notable, nous apprend Descartes Datamyne, une firme qui compile des bases de données d’origine commerciale. Le recul est à 9 % pour les véhicules, et 15 % pour les pièces automobiles.

Il est clair que plusieurs constructeurs en ont profité pour envoyer plus de véhicules avant le début de l’application des tarifs, afin d’avoir des stocks plus importants (sans hausse de prix) pour les consommateurs. Certains analystes estiment que maintenant, ils retiennent des modèles, en pariant que Donald Trump va finir par reculer et éliminer ou réduire les droits de douane.

Mais les experts sont unanimes. La chute est causée par les tarifs :

« Il est pratiquement impossible d’arriver à une autre conclusion que l’impact des droits de douane sur les véhicules qui se manifeste dans les volumes d’importation. À mon avis, les importateurs font une pause, espérant que des conditions tarifaires plus favorables apparaîtront à moyen terme », a déclaré Jackson Wood, le directeur de la stratégie industrielle chez Descartes Systems Group.

L’analyse complète des données est plus complexe et exigerait plus de temps. Surtout, un échantillon de données qui s’étaleraient sur plusieurs mois d’impacts des tarifs. Nous aurons l’occasion de suivre la situation au cours des prochains mois.

De leur côté, les constructeurs demeurent souvent dans l’attente sur les procédures à suivre, qui changent constamment. Il n’y a rien de pire que l’incertitude pour la planification à long terme.

Ce qui est certain, et nous l’avons vu avec quelques marques déjà, c’est que les prix des véhicules sont à la hausse. Les révisions à la hausse sont déjà commencées et elles vont se poursuivre aux États-Unis au cours de ce mois-ci.