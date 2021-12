Les annonces en matière d’électrification se multiplient depuis quelque temps. Chez Infiniti, après avoir vu la maison-mère Nissan y aller de dévoilements importants ces derniers jours, on a donné un aperçu du programme d’ici 2030.

Concrètement, Infiniti s’engage à proposer une vaste gamme de véhicules électriques d’ici la fin de la décennie. Ce qui diffère dans la présentation de la marque, c’est qu’elle ne se lance pas tête baissée dans l’aventure. Notez qu’on ne parle pas d’une gamme complète en 2030, mais bien de plusieurs véhicules électriques.

Dans la vidéo partagée, la compagnie insiste là-dessus. On peut même y entendre la déclaration suivante : « nous ne laisserons pas la seule taille de nos batteries nous définir, mais plutôt donner à notre clientèle le pouvoir de choisir la source d’énergie qui correspond à leur style de vie. »

Voilà qui est différent.

Photo : Infiniti Nouveau concept Infiniti, arrière

Le clip montre aussi quelques clichés d’un concept. Les images passent du coq à l’âne, mais on voit clairement que les approches traditionnelles (moteur à essence) et électriques sont considérées. Vers la fin de la séquence vidéo, on peut voir trois études et en effectuant un arrêt sur image, on détecte la présence d’une grosse berline, d’un VUS, ainsi que d’un modèle situé quelque part entre les deux et reposant haut sur pattes.

Évidemment, ce ne sont que des images et l’on parle d’une vidéo promotionnelle, mais ça sert à lancer les spéculations sur les plans de la marque au cours des prochaines années. Ainsi, on ne s’attend pas à voir Infiniti passer au tout électrique, mais plutôt proposer plusieurs solutions, tout en offrant toujours aux consommateurs des créations plus traditionnelles.

Ce qui est certain, c’est que la division de luxe de Nissan devra se différencier et frapper un grand coup, car la situation a déjà été plus rose pour cette dernière. Elle a besoin d’un… électrochoc.

Photo : Infiniti Des nouveaux concepts Infiniti