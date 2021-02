L'Auto123 passe à la loupe le tout nouveau Infiniti QX55 2022.

Nous devrons attendre quelques semaines avant de pouvoir conduire l'Infiniti QX55 2022, mais nous avons récemment eu une introduction approfondie à ce véhicule, qui est à la fois un hommage à certains anciens modèles Infiniti et le symbole de l'avenir de la marque.

Mais tout d'abord, l'inspiration pour le QX55 remonte au FX, que nous avons vu pour la dernière fois en 2017. Ce multisegment utilisait la géométrie du châssis à propulsion et avait un style de guépard avec ses phares étroits, son long capot et ses courbes douces autour des panneaux de custode et des ailes.

Le nouveau QX55 est également remarquable, mais il offre plus de place à l'intérieur que le FX et en fait un meilleur usage. Infiniti a également ajouté des éléments de confort comme les sièges Zero Gravity, ce qui, en plus de l'espace supplémentaire, augmente le confort.

Photo : Infiniti Infiniti QX55 2022, avant

Il faut également noter que si le QX55 partage bon nombre de ses caractéristiques avec le multisegment QX50 existant, le nouveau venu ne perd pas beaucoup d'espace pour les passagers malgré sa forme de style coupé. Infiniti soutient que même avec la ligne de toit plongeante, la façon dont les sièges arrière sont montés signifie que le dégagement pour les jambes n'est pas du tout affecté, et que le dégagement pour la tête est presque le même.

Un peu d'espace a été perdu au niveau de l'espace de chargement arrière où le QX55 dispose de 761 litres de rangement derrière les sièges arrière (et 1,532 si vous rabattez la deuxième rangée), tandis que le QX50 dispose de 880 litres derrière les sièges arrière, et 1,822 si vous les rabattez. Sans surprise, la plus grande partie de l'espace de chargement perdu est liée à la hauteur à laquelle vous pouvez ranger vos affaires sous le pont arrière très raide.

Une autre grande différence entre le QX55 et le QX50 est qu'aux yeux d'Infiniti, il n'y a pas vraiment de modèle "de base" du QX55, Alors que l’offre du QX50 inclut une version Pur - synonyme de modèle de base dans le langage d'Infiniti - le QX55 commence au niveau Luxe (51 995 $) avec des caractéristiques telles des roues de 20 pouces peintes en noir et un toit ouvrant électrique. Il est à noter, cependant, qu’il n’y a pour le QX55 une variante haut de gamme Autograph, comme est le cas avec le QX50.

Infiniti explique cette stratégie en évoquant le type de client qu’on envisage pour le QX55. Le modèle s'adresse à des acheteurs plus jeunes que ceux du QX50, plus précisément à des petites familles de trois personnes, disons, ou à de jeunes professionnels qui veulent se démarquer davantage avec le véhicule qu'ils conduisent. C'est pourquoi la partie avant du QX55 est un peu plus agressive que celle de son confrère, certains détails de l'intérieur - comme le traitement bicolore de la garniture Sensory, la plus haute version offerte - sont un peu plus agressifs et, bien sûr, il y a le style coupé quatre portes.

Photo : Infiniti Infiniti QX55 2022, arrière

La puissance est la même, quelle que soit la finition choisie, et tout cela grâce à un moteur turbo de 2,0 litres à compression variable qui développe 268 chevaux et 280 lb-pi de couple et qui est alimenté aux quatre roues par une boîte automatique à variation continue (CVT). Ce n'est pas la plus sportive des transmissions, mais couplée à ce moteur (qui délivre, on nous promet, la puissance d'un moteur à essence avec l'efficacité d'un turbo), elle confère au QX50 une allure sportive sur la route ; nous verrons bientôt si l'effet est le même avec le QX55.

Première impression ? Cette nouvelle création est une initiative audacieuse pour Infiniti, qui a eu sa part de difficultés ces derniers temps, il faut l’admettre. Voici un premier constructeur japonais à s'aventurer sur le segment des coupés quatre portes, et pour avoir conduits les modèles allemands qui résident déjà dans ce segment, nous sommes intrigués.

Restez à l’affut pour connaître nos impressions de conduite de l'Infiniti QX55 2022 dans les semaines à venir.