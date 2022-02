Photo : V.Aubé Lexus UX 250h 2022, profil

Auto123 met à l’essai le Lexus UX 250h 2022.

C’est fou ce qu’un design aiguisé et des passages de roues élargis peuvent faire à une voiture de taille compacte. À force de réduire les dimensions des véhicules utilitaires, les constructeurs retrouvent petit à petit cette catégorie des compactes… avec cette quasi-obligatoire ambiance plus « robuste » bien entendu.

Le Lexus UX 250h 2022 s’inscrit dans cette veine, le plus petit des véhicules de la marque qui se base sur le même squelette que la Toyota Corolla Hatchback. À preuve, l’empattement des deux modèles est identique, quoique l’UX est plus grand, plus long et plus large. Même si on s’entend qu’avec sa garde au sol de 160 mm, l’UX n’est pas tout à fait un rival direct du Jeep Wrangler Rubicon.

Pour la nouvelle année, le modèle perd sa variante de base UX 200, elle qui limitait de toute manière sa motricité aux deux seules roues motrices avant. En 2022, donc, seule l’UX 250h demeure au sein de l’alignement, mais quand on jette un coup d’œil aux ventes du multisegment de poche, il est permis de se demander si le Lexus NX - plus populaire et nouvellement rafraîchi –ne va pas reléguer son petit frère à la retraite une fois pour toute.

On verra bien si ce triste sort est réservé au UX. Certainement, au lieu de l’enterrer, l’aile luxueuse du géant nippon pourrait décider de greffer une variante purement électrique à la gamme. Cette livrée existe déjà en Europe d’ailleurs.

Photo : V.Aubé Lexus UX 250h 2022, écusson hybride

Des airs familiers

L’UX 250h respecte en tous points la philosophie de design de la marque. À l’avant, le bouclier met en scène cette grille de calandre en forme de sablier, en plus de ces blocs optiques amincis qui supplantent ces ouvertures latérales de part et d’autre du grillage central. Sur les flancs, ce sont vraiment ces contours d’ailes musclés qui retiennent l’attention, eux qui donnent à l’UX son caractère de multisegment. Pour l’aspect robuste, on repassera, mais pour le look, c’est assez réussi, du moins si vous êtes du genre à apprécier ce genre de silhouette étirée au niveau des traits.

De profil, l’UX 250h a plus de points en commun avec sa collègue de Toyota, la ceinture de caisse assez haute qui limite quelque peu la fenestration. L’inclinaison du hayon arrière tranche nette avec le feu de position central délimité par ces minuscules ailettes aux deux extrémités de la caisse. Avec les jantes de 18 pouces, l’UX a presque l’air d’un bolide de rallye, les autocollants et la cage de sécurité en moins.

Photo : V.Aubé Lexus UX 250h 2022, intérieur

À l’intérieur

L’UX 250h emprunté pour notre essai routier hivernal était agrémenté l’ensemble optionnel F Sport qui, en plus des quelques artifices extérieurs, ajoute une ambiance deux tons – bleu et noir – de bon goût, de sièges F Sport en NuLuxe, d’un volant F Sport à trois branches, et de quelques surpiqûres bleutées ici et là à travers l’habitacle.

Sans surprise, la qualité d’assemblage est au rendez-vous, un compliment qui s’applique aussi aux matériaux retenus. Puisque l’UX est un cousin proche de la Corolla, il est tout à fait normal d’avoir l’impression de s’asseoir à bord d’une voiture compacte. En fait, lorsqu’on prend place à bord, on glisse vers le bas, contrairement à certains multisegments qui permettent plutôt à leurs passagers de facilement s’asseoir, grâce à l’assise plus haute des sièges. Qui plus est, l’ouverture des portières n’est pas la plus vaste de l’industrie et avec les gros manteaux d’hiver, prendre place dans l’UX n’est pas une opération très chic.

Peu importe, car une fois assis, on se retrouve dans un univers familier… avec celui des autres produits de la marque. On remarque tout d’abord ces deux cylindres de part et d’autre de l’écran d’information, celui de droite qui permet au conducteur de sélectionner son mode de conduite désiré, tandis que celui de gauche désactive l’antipatinage, les concepteurs qui ne sont pas tombés dans le piège de dissimuler cette fonction dans l’un des menus cachés du système infodivertissement.

Photo : V.Aubé Lexus UX 250h 2022, deuxième rangée

Au-delà des habituelles commandes comme le levier de la boîte de vitesses, celles de la climatisation ou l’affichage derrière le volant, on retrouve le non moins célèbre pavé tactile qui sert de transmission entre les doigts des passagers avant et l’écran central – non tactile dans ce cas-ci – dont la qualité des graphiques s’est grandement améliorée au fil des saisons.

Les sièges sont confortables et soutiennent amplement lorsqu’on pousse un peu. À l’arrière, vous vous en doutez, c’est plus serré, une facette qui s’applique aussi au coffre qui est, rappelons-le, celui d’une compacte. La bonne nouvelle avec ce hayon, c’est qu’il est possible d’abaisser partiellement ou en totalité la banquette arrière pour charger des objets un peu plus encombrants.

Sur la route

Jusqu’ici, l’UX 250h se présente comme un petit véhicule bien ficelé et dont l’apparence ne laisse personne indifférent. L’ennui, c’est que derrière son volant, le conducteur ne risque pas de s’amuser autant que dans les rivaux germaniques.

Contrairement aux BMW X1/X2, Audi Q3 et Mercedes-Benz GLA/GLB de ce monde, le Lexus UX 250h n’offre pas la même expérience de conduite axée principalement sur l’agrément de conduite. Du trio germanique, c'est clairement les deux modèles BMW qui l’emportent à ce chapitre. L’UX 250h propose plutôt une conduite reposée avec ses suspensions et ses sièges moelleux.

Photo : V.Aubé Lexus UX 250h 2022, trois quarts arrière

Généralement, le mot d’ordre à bord de l’UX est consommation d’essence exemplaire, qualité générale et confort. L’aspect adrénaline n’est tout simplement pas présent, surtout à cause de cette boîte de vitesses à variation continue.

Lexus a beau proposer un mode de conduite Sport grâce à ce « bâtonnet » situé du côté droit de la casquette de l’écran d’information, mais à part une réaction plus vive du groupe motopropulseur et d’une sonorité un peu plus nerveuse, l’UX n’arrive pas à soulever les passions, quoique les reprises sur l’autoroute sont assez énergiques grâce au couple instantané de la motorisation électrique.

Le rouage intégral est un gage de sécurité en ville, mais sachez que le système eAWD de Lexus se désactive au-delà des 70 km/h. De plus, même en désactivant tous les systèmes d’aide à la conduite, la traction intégrale prêche par sa lenteur à réagir.

Le mot de la fin

On pourrait croire que cette silhouette élancée, cet habitacle F Sport et ces jantes de 18 pouces pointent tous en direction d’un multisegment au tempérament sportif, mais ce n’est pas le cas. Le Lexus UX 250h préfère jouer la carte de la tranquillité d’esprit, des visites rarissimes à la station-service et de la durabilité.

Mais, si vous recherchez un bolide urbain, l’UX 250h, malgré toutes ses qualités, n’est pas dans vos cordes.

Photo : V.Aubé Lexus UX 250h 2022, avant

On aime

La qualité générale

Le confort

La consommation de carburant

On aime moins

Le rouage intégral qui se désactive au-delà des 70 km/h

L’agrément de conduite effacé

L’espace restreint à l’arrière

La concurrence principale

Audi Q3

BMW X1 / X2

Buick Encore GX

Jaguar E-Pace

Mercedes-Benz GLA

Mini Countryman

Volvo XC40

Photo : V.Aubé Lexus UX 250h 2022, hayon, feux