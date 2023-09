L’Infiniti QX55 2023 : ce qu’il faut savoir

Fiche Technique Infiniti QX55 2023 LUXE TI

Fiche technique Infiniti QX55 2023 Essential TI

Fiche technique Infiniti QX55 2023 Sensorial TI

Catégorie de véhicule : VUS compact de luxe

Consommation selon Infiniti (ville/ autoroute) : 10,5 litres / 100 km et 8,3 litres / 100 km

Consommation observée par Auto123.com (ville/ autoroute) : 10,1 litres / 100 km et 8,5 litres / 100 km.

Moteur : 2.0 litres, 4 cylindres, 268 chevaux et 280 lb-pi de couple

Carburant : Super

Transmission: (CVT) Transmission à variation continue avec la technologie « shift-by-wire »

Garantie: 4 ans/100 000 km pour la garantie de base, 6 ans/110 000 km pour le groupe motopropulseur.

Infiniti QX55 2023 bleu Photo : Auto123

L’infiniti QX55 2023 : qu’y a-t-il de nouveau ?

Cette version de l'Infiniti QX55 marque la troisième année depuis l'introduction du concept initial. Parmi les nouveautés par rapport à l'année dernière, le système d'aide à la conduite semi-automatisé ProPilot Assist est désormais inclus de série, de même que l’intérieur en cuir pour tous les niveaux de finition.

Prix de l’Infiniti QX55 2023

Luxe : À partir de 54 895 $ PDSF

Essentiel : À partir de 58 895 $ PDSF

Sensoriel : À partir de 62 395 $ PDSF

Sécurité et technologies

La INFINITI QX55 de 2023 est équipée de plusieurs fonctionnalités de sécurité standard, dont le système ProPILOT Assist. Ce système d'aide à la conduite intègre un régulateur de vitesse intelligent, une fonction Hold et une assistance au volant. En mode actif, ProPILOT Assist peut intervenir lors de la conduite sur des voies d'autoroute simples et dans des conditions de trafic dense.

Le modèle ESSENTIAL de la QX55 ajoute un système de reconnaissance des panneaux de signalisation et dispose de phares LED avec un système d'éclairage avant adaptatif. Le modèle Sensoriel inclut un affichage tête-haute qui projette des informations sur une zone de 9 pouces du pare-brise pour faciliter l’affichage d’informations essentielles sans avoir à quitter les yeux de la route.

Aperçu de l'Infiniti QX55 2023 Photo : Auto123

Comment est la conduite de l’Infiniti QX55 2023 ?

Entrant dans sa troisième année sur le marché, l'Infiniti QX55 2023 se positionne comme un Multisegments axé sur le luxe et la performance. Le modèle propose une gamme complète de fonctionnalités standard, y compris de nouvelles options de confort, visant à améliorer l'expérience globale de conduite. Toutefois, il convient de souligner certaines limitations en termes de performance et de maniabilité.

Le moteur turbo de 2,0 litres de la QX55 délivre une accélération de 0 à 100 km/h en 7,1 secondes, ce qui est compétitif dans sa catégorie. Cependant, la transmission CVT présente de sérieuses lacunes, donnant parfois lieu à des changements de rapport qui peuvent sembler artificiels, et en conséquence, moins fluides. Le système de direction adaptatif, bien qu'innovant, a également ses inconvénients. Nous avons trouvé que la sensation de la direction semble imprécise sur autoroute.

Quelle version de l'Infiniti QX55 2023 choisir, en termes de qualité/prix?

Nous recommandons la version « Essentiel » pour son bon rapport qualité/prix. Pour une augmentation de prix relativement modeste par rapport à la version LUXE, elle offre des fonctionnalités haut de gamme comme des sièges avant climatisés et une caméra de vision panoramique.

Design exterieur de l'Infiniti QX55 2023 Photo : Auto123

Les concurrents de l’Infiniti QX55 2023

Le mot de la fin

L'Infiniti QX55 2023 propose une combinaison intéressante de confort, de luxe et d’espace intérieur, mais des lacunes en matière de performance et de sensation de conduite pourraient ne pas répondre aux attentes de tous les consommateurs, notamment ceux qui priorisent une expérience de conduite plus dynamique. A quelques niveaux, le QX55 actuel demeure loin derrière la concurrence.