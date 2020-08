Infiniti va dévoiler son QX55 le 11 novembre prochain.

Nous avons eu des nouvelles d’Infiniti, ce qui est plutôt rare depuis un certain temps. Et ça n’a rien à avoir avec le coronavirus. La division de luxe de Nissan ne nous a rien proposé de nouveau depuis deux ans et demi alors qu’elle travaille en coulisse pour préparer son avenir.

Et sa marge d’erreur est mince. On le sait, les finances de Nissan se sont déjà mieux portées. Puis, en ce qui a trait à sa gamme de produits, elle a connu de meilleurs jours et les acheteurs l’ont délaissé depuis quelques années.

Bref, la division de luxe de Nissan a du pain sur la planche.

Le 11 novembre prochain, on aura un premier aperçu de ce qui nous attend avec cette firme au cours des années à venir alors qu’elle va lever le voile sur son VUS QX55. Ce dernier, qui prend des allures de coupé, ramène l’entreprise à ses racines dans l’univers du VUS. On se souviendra qu’Infiniti avait connu beaucoup de succès avec le FX, introduit en 2002 pour le millésime 2003.

« Doté d’un profil de toit et d’éléments visuels inspirés par l’emblématique Infiniti FX, le QX55 combinera la posture et la polyvalence d’un VUS intermédiaire haut de gamme au profil élancé d’un coupé sport. Ce véhicule au style provocateur sera aussi équipé de technologies novatrices conçues pour donner le plein contrôle au conducteur, le stimuler et le mettre en symbiose avec la route », pouvait-on lire dans le communiqué publié par Infiniti.

L’annonce s’est accompagnée d’une image qui représente le hayon du QX55.

Le QX55 est l’un des cinq nouveaux véhicules qu’Infiniti prévoit lancer au cours des trois prochaines années. Il a été annoncé pour la première fois en août 2019 lors de la semaine d’activités automobiles de Monterey entourant le Concours d’Élégance de Pebble Beach. Bien qu’Infiniti se soit fortement appuyé sur l’héritage du FX original (qui est devenu plus tard le QX70), le QX55 n’aura en fait que peu de choses en commun avec son ancêtre spirituel alors qu’il sera basé sur le QX50.

Photo : D.Boshouwers Infiniti QX50 2020

La production de ce nouveau véhicule devait s’amorcer en juin, mais elle a été repoussée en raison de complications vécues à l’usine Infiniti d’Aguascalientes, au Mexique. Cette dernière est le résultat d’un projet conjoint avec Daimler, la société mère de Mercedes-Benz.