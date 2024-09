• Auto123 effectue un premier essai de l’Infiniti QX80 2025.

Whistler, Colombie-Britannique — C’est dans la magnifique région de Whistler qu’Infiniti présentait aux médias canadiens son plus imposant véhicule, l’intimidant QX80, avec une nouvelle cuvée pour 2025. Est-ce que ce modèle va permettre à la marque de prestige de Nissan de se relancer ?

J’étais du premier lancement de ce modèle dans la région de NAPA, près de San Francisco, en 2004, alors que ce véhicule portait le nom de QX56. Avec son gros V8 provenant du pick up Titan, il se voulait avant tout une version endimanchée du Nissan Armada et manquait de raffinement.

Progressivement, le QX s’est raffiné, mais la concurrence aussi. Vingt ans plus tard, Infiniti doit faire la preuve que le QX80 est en mesure de jouer dans la même arène qu’un Cadillac Escalade, un Lincoln Navigator ou un Jeep Grand Wagoneer.

Infiniti QX80 2025, avant | Photo : B.Charette

Infiniti QX80 2025 — quoi de neuf ?

Infiniti efface tout et recommence pour 2025. Il s’agit de la première refonte complète du modèle en 14 ans. Le style est nouveau, la plateforme est nouvelle, l’intérieur est repensé.

Infiniti a tout mis en œuvre dans son arsenal pour ce nouveau VUS. Cela comprend un extérieur plus élégant, un moteur mis à jour, une suite technologique plus moderne, beaucoup de nouvelles fonctionnalités et un système audio Klipsch.

Infiniti QX80 2025, de profil | Photo : B.Charette

Design de l’Infiniti QX80 2025 - 8,0/10

Imposant est le premier mot qui vient en tête lorsque l’on voit ce VUS pour la première fois. Il semble depuis quelques années que l’on juge de la valeur de VUS à l’immensité de sa calandre. Les designers ont sans doute puisé l’inspiration dans une semi-remorque du futur pour concevoir la partie avant du véhicule. Il faut admettre que cela donne un coup de jeune qui était nécessaire.

Le style général est plus élégant spécialement avec la version Autograph et son approche bicolore avec toit noir et roues de 22 pouces. Le style respire le luxe et tente délibérément d’impressionner la foule. C’est assez réussi.

Prix canadiens de l’Infiniti QX80 2025

Et l’impression d’opulence n’est pas fortuite avec un prix qui débute à 105 000 $. Notre modèle Autograph sera vendu à 125 000 $. Ajoutez à cela la taxe de luxe de 2500 $, le transport et la préparation à 2500 $, en plus des taxes de vente, et vous serez à 149 500 $. Le modèle Luxe d’entrée de gamme est à 104 995 $ et la version Sensory est à 113 995 $.

Infiniti QX80 2025, volant | Photo : Infiniti

Infiniti QX80 2025, intérieur | Photo : Infiniti

À l’intérieur de l’Infiniti QX80 2025 - 9,0/10

Dans l’habitacle, c’est un festival de luxe classique. Infiniti a pris soin de cocher toutes les cases en s’inspirant de l’intérieur d’un jet privé. L’espace se transforme ainsi en véritable salon haut de gamme avec des matériaux en cuir semi-aniline et de véritables boiseries ornées de rubans métalliques. On cherche délibérément à transporter les passagers dans un univers autre que celui d’un VUS.

Les passagers des deux premières rangées bénéficient de fonctions de massage et de sièges chauffants. Quant aux passagers de la troisième, ils sont désormais choyés avec des sièges chauffants et assez d’espace pour les genoux, un luxe rare pour ces sièges de mal-aimés.

Technologie de l’Infiniti QX80 2025 - 9,0/10

Infiniti avait fort à faire dans ce domaine en sachant que des marques comme Cadillac ou Mercedes ont transformé les intérieurs de leurs modèles en cinéma maison débordant d’écrans qui couvrent toute la planche de bord. Infiniti y va plus modestement et ne noie pas le poisson.

Le système Google intégré, avec ses écrans de 14,3 pouces, est le centre d’attraction, accompagné d’un système audio Klipsch à 24 haut-parleurs (modèle Autograph) qui offre une expérience sonore contemplative. Le conducteur peut même recevoir des appels sans que les autres passagers l’entendent, comme dans une réunion téléphonique, grâce à la présence d’un haut-parleur dans l’appui-tête de son siège.

Infiniti a également poussé un peu plus loin le système traditionnel de caméras en ajoutant un système de surveillance périphérique 3D avec détection de mouvement et des angles à 180 degrés et une caméra sous le véhicule qui permet de tout voir. Cela devrait vous aider à vous garer dans un espace restreint ou à surveiller la distance entre votre pneu et la bordure du trottoir.

Infiniti QX80 2025, calandre, capot | Photo : B.Charette

Motorisation de l’Infiniti QX80 2025 - 8,0/10

Infiniti s’est rallié à la philosophie adoptée avec les modèles du reste de la famille en remplaçant le vieux, et très gourmand V8, pour un V6 turbo plus moderne et qui offre au passage une économie de carburant améliorée de 13 % (selon les chiffres d’Infiniti). Le moteur voit sa puissance passer de 400 à 450 chevaux et surtout son couple bondir de 413 à 516 lb-pi.

Le rouage intégral est toujours au rendez-vous et la boîte automatique passe de 7 à 9 rapports. Vous avez droit à différents modes de conduite qui vont des réglages Eco à Sport, en passant par Normal.

Infiniti QX80 2025, roue | Photo : B.Charette

Conduite de l’Infiniti QX80 2025 - 8,0/10

Même si nous avons noté une nette amélioration au chapitre de la conduite, il est impossible d’ignorer le format du véhicule sur la route. Avec plus de 17 pieds et 2,6 tonnes, il va intimider ceux qui n’ont jamais conduit de gros VUS.

Dès que vous prenez une courbe, il vous rappelle constamment sa taille. La tenue de route a quand même progressé comparativement à celle du modèle d’ancienne génération. Le V6 est plus prompt que l’ancien V8 avec des accélérations rapides et faciles.

L’habitacle est assez silencieux dans l’ensemble, avec très peu de bruits de vent ou de route pendant la conduite. Les freins du QX80 sont remarquables, surtout lorsqu’il s’agit de s’arrêter rapidement sur l’autoroute ou en conduite urbaine.

Pour ceux qui aiment les aides à la conduite, Infiniti propose une liste complète et force est d’admettre que toutes les aides sont moins intrusives qu’auparavant. Vous avez aussi droit à une nouvelle version du système de conduite semi-autonome ProPilot Assist. Baptisée 2.1, cette nouvelle cuvée permet une conduite mains libres sur l’autoroute dans certains cas en utilisant des capteurs avancés et des données cartographiques haute définition. Elle peut maintenant, comme le fait d’autres systèmes chez General Motors, BMW ou Mercedes-Benz, effectuer des changements de voie de façon autonome.

Si vous devez remorquer, le QX80 peut transporter jusqu’à 8500 livres et est livré avec des options de suspension pneumatique électronique, qui peuvent abaisser le véhicule de 2,8 pouces ou le relever de 2,1 pouces pour la conduite hors route.

Consommation de l’Infiniti QX80 2025 - 7,0/10

Sur le plan de la consommation, Infiniti a promis une amélioration de 13 % par rapport au modèle précédent. En théorie, cela signifie 13,8 litres aux 100 km, en moyenne. En pratique, les chiffres sont aussi variables que les trajets eux-mêmes. Le nôtre, la route Sea to Sky que l’on retrouve entre Vancouver et Whistler, s’est terminé avec une moyenne de 14,8 litres/100 km, alors que la limite de vitesse est limitée à 90 km/h et étroitement surveillée par la police. Il faudra voir ce que ça donne en roulant entre 110 et 115 km/h.

Infiniti QX80 2025, profil | Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Infiniti a cruellement besoin de frapper un coup de circuit. Il est indéniable que le QX80 est un meilleur produit, mais il demeure un produit de niche.

Son opulence devra surtout convaincre le public américain. C’est la réponse de ce dernier qui en fera ou pas un succès. Une chose est certaine, Infiniti n’a pas ménagé ses efforts.

Les concurrents de l’Infiniti QX80 2025

- BMW X7

- Cadillac Escalade

- Jeep Grand Wagoneer

- Lincoln Navigator

- Mercedes Benz GLS