• Voici le classement des véhicules neufs ayant la plus mauvaise valeur résiduelle après un an.

On le sait, lorsqu’on sort du concessionnaire avec un véhicule neuf, ce dernier perd immédiatement une bonne partie de sa valeur. Les analyses de marché nous permettent d’ailleurs de connaître le pourcentage qu’un modèle perd après une, deux ou trois années sur le marché.

Quand vient le temps d’acheter, il est important de savoir quels véhicules offrent les meilleures valeurs résiduelles, mais aussi les pires.

À ce propos, le groupe iSeeCars vient de publier les résultats d’une étude sur la valeur de revente des véhicules après que ces derniers aient passé une année complète sur le marché. Les résultats sont effrayants.

Autant on sait que depuis la pandémie, les véhicules d’occasion ont tendance à conserver une meilleure valeur, autant il y a de très grosses exceptions à cette règle.

À commencer par la Mercedes-EQ EQS, la berline électrique phare de la marque. En pourcentage, la voiture perd 47,8 % de sa valeur au cours de sa première année sur le marché, ce qui est énorme. Certains modèles perdent seulement la moitié de cela sur une période de trois ans.

Nissan LEAF 2023 | Photo : Nissan

Le modèle de Mercedes-Benz est suivi de la Nissan LEAF, qui voit sa cote fondre de 45,7 % au cours des 12 premiers mois. L’EQS et la LEAF sont les deux seuls véhicules dont la perte dépasse les 40 % lors de la première année.

Au troisième rang, on retrouve le Jaguar F-Pace, un modèle vieillissant sur le marché, et qui n’a jamais joui d’une bonne réputation en matière de fiabilité. Dans son cas, le recul est de 35,4 %. À la quatrième position, on retrouve l’Alfa Romeo Giulia, un peu pour les mêmes raisons, à 33,4 %. C’est tout juste devant le Kia EV6 à 33,3 % qui vient compléter notre top 5.

Alfa Romeo Stelvio 2024 | Photo : Alfa Romeo

Pour les positions 6 à 10, c’est très serré. On retrouve, dans l’ordre, le Hyundai Ioniq 5 (32,9 %), le Volkswagen ID. 4 (32,9 %), l’Alfa Romeo Stelvio (32,3 %), le Nissan Murano (32,0 %), ainsi que la Mercedes-Benz Classe S (31,5 %).

Si votre choix n’était pas fait, et que vous pensiez court terme pour votre prochain véhicule, l’un de ces modèles est peut-être à éviter.

Ce qu’on remarque, bien sûr, c’est la présence de véhicule à la réputation mauvaise en ce qui a trait à la fiabilité, mais aussi plusieurs produits électriques. Il faut comprendre qu’en certains endroits, leur valeur résiduelle peut varier, notamment là où les gens sont plus enclins à faire l’achat d’un modèle électrique.

Un Hyundai Ioniq 5, par exemple, perd assurément moins de valeur au Québec et en Colombie-Britannique, là où les modèles électriques d’occasion sont davantage prisés.

N’empêche, le palmarès d’iSeeCars nous donne un portrait intéressant de la situation actuelle.