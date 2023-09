Jaguar adopte à son tour la norme NACS de Tesla

Ajoutez le nom de Jaguar à la liste des constructeurs ayant décidé de passer à la norme NACS (North American Charging Standard) de Tesla. La compagnie a annoncé hier qu’elle avait signé un accord avec la firme californienne pour permettre à ses clients nord-américains d’utiliser le réseau de chargeurs de Tesla, leur donnant ainsi accès à quelque 12 000 bornes de recharges rapides.

À l’heure actuelle, la gamme de Jaguar ne compte qu’un seul véhicule électrique, soit le VUS I-Pace. Ce dernier est équipé du connecteur CCS (Combined Charging Standard), ce qui signifie qu’il aura besoin d’un adaptateur pour pouvoir être branché au système de Tesla. Il sera mis à la disposition des propriétaires d’I-Pace.

Toutefois, tous les nouveaux véhicules électriques de l’entreprise, qui devraient commencer à se pointer en 2025, seront équipés du connecteur NACS. Et cette année-là, Jaguar sera une marque entièrement électrique. Selon les informations qui circulent, la firme proposera alors une berline offrant le style d’un coupé et une autre berline (pleine grandeur), ainsi qu’un VUS de taille intermédiaire.

Logo sur le Jaguar I-Pace Photo : D.Boshouwers

Et puisque Jaguar fait partie du groupe JLR qui inclut aussi Land Rover (JLR = Jaguar Land Rover), on peut s’attendre à ce que la marque de VUS hors route de luxe adopte aussi la norme NACS. Rien n’a été annoncé à ce sujet, mais c’est dans la suite logique des choses.

Les chargeurs de Tesla représentent environ 60 % des bornes rapides à courant continu sur le territoire américain, selon le ministère américain de l’Énergie. Ils sont actuellement ouverts aux marques concurrentes dans le cadre d’un accord conclu entre Tesla et la Maison-Blanche au début de l’année.

Jusqu’ici, plusieurs marques ont annoncé des ententes avec Tesla pour l’utilisation de ses bornes, comme Ford, Honda, Acura, Mercedes-Benz, Volvo, Rivian, Polestar et Fisker, ainsi que General Motors (Cadillac, Chevrolet, Buick et GMC). Le groupe Hyundai (Hyundai et Kia), Stellantis et Volkswagen ont aussi indiqué qu’ils pourraient aussi faire le saut.

Bientôt, la liste des marques qui n’utilisent pas la norme NACS sera plus simple à dresser. On peut comprendre qu’on se dirige vers une standardisation de ce côté, ce qui va faciliter la vie des utilisateurs.