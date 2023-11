Une autre semaine, une autre entente entre Tesla et un fabricant concernant l’adoption de la norme NACS pour les connecteurs de recharge en Amérique du Nord. Subaru est le plus récent constructeur à confirmer qu’il intégrera les connecteurs NACS, après Ford, General Motors, BMW, le groupe Hyundai (Hyundai, Kia, Genesis), Nissan, Honda, Mercedes et d’autres aient fait la même chose.

Les propriétaires de véhicules électriques Subaru auront donc accès à plus de 12 000 stations de recharge Tesla en Amérique du Nord.

Le constructeur japonais précise que le changement se fera progressivement. À court terme, un adaptateur sera proposé aux acheteurs d’un véhicule électrique Subaru pour leur permettre d’accéder aux stations de recharge Tesla. Ensuite, à partir de 2025, Subaru commencera à équiper « certains » de ses nouveaux modèles tout électriques lancés à partir de cette date avec la prise NACS.

Il n’est pas surprenant de voir Subaru faire cette annonce quelques jours seulement après que Toyota ait fait de même ; le seul modèle tout électrique de Subaru actuellement sur le marché est le VUS Solterra, qui est construit sur la plateforme e-TNGA de Toyota, et se veut un proche cousin du bZ4X.

Le Subaru Solterra 2023, de profil Photo : D.Boshouwers

La liste des constructeurs qui n’ont pas encore adopté la norme NACS se raccourcit rapidement, Stellantis et le groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini) étant les plus importants. Mazda ne s’est pas encore manifestée non plus. Toutefois, à ce stade, il est difficile d’imaginer que l’un de ces constructeurs reste à l’écart. En 2025, il pourrait devenir difficile d’expliquer aux acheteurs potentiels que toutes les marques, sauf la leur, ont accès à un vaste réseau nord-américain de chargeurs rapides.