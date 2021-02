La semaine dernière, Thierry Bolloré, le chef de la direction du groupe Jaguar Land Rover, faisait état des plans d’électrification des deux entreprises. On apprenait au passage que Jaguar passerait au tout électrique rapidement, soit à compter de 2025.

À la vitesse où vont les choses, l’année 2025, c’est demain matin !

On avait aussi appris qu’un des modèles électriques qui s’apprêtait à voir le jour, une version de la berline XJ, était sacrifié au passage. La nouvelle en avait étonné plus d’un. Lorsqu’une marque annonce qu’elle ne va que proposer des véhicules électriques dans quatre ans, la dernière chose qu’elle fait, c’est d’éliminer un modèle sur le point d’arriver à la phase de commercialisation.

C’est pourtant le cas et pour le comprendre, il faut regarder plus loin, soit à l’avenir même de la marque Jaguar. L’an dernier, c’est à peine si le constructeur a réussi à écouler plus de 100 000 unités à travers le monde. Ford met moins qu’un mois pour vendre autant de camionnettes F-150.

En fait, c’est tout l’avenir de Jaguar qui doit être repensé. Voilà pourquoi c’est à une réorganisation majeure à laquelle nous allons assister au sein de l’entreprise au cours des prochaines années. Après tout, qu’a-t-on à perdre ?

Photo : D.Heyman Jaguar XE

Voilà pourquoi on apprend que le constructeur ne prévoit pas redessiner les modèles actuels comme la berline XF et le VUS F-Pace pour les faire passer à l’électricité. Il prévoit plutôt une réinvention complète qui va nous permettre d’assister à l’introduction de nouvelles familles de modèles et à une réduction probable de la gamme.

Et Jaguar pourrait changer de vocation. Si elle propose des VUS, elle va cannibaliser les ventes de Land Rover. Et si elle propose que des voitures que les gens ne semblent plus vouloir…

Citant des personnes familières avec les plans de Thierry Bolloré, le magazine Automotive News rapportait cette semaine que Jaguar abandonnerait le marché haut de gamme dominé par les marques allemandes et elle ciblerait le marché du grand luxe où opèrent des marques comme Aston Martin, Bentley et Maserati.

Lors d’une conférence de presse tenue la semaine dernière, Thierry Bolloré déclarait : « nous allons repositionner complètement la marque Jaguar ». Voilà qui nous donne un bon indice. Il a aussi confirmé que ce repositionnement était la raison pour laquelle la XJ électrique avait été abandonnée.

Est-ce que Jaguar peut survivre en allant livrer bataille aux grandes marques de luxe du monde ? Si quelqu’un connaît la réponse, qu’il se manifeste, car c’est impossible à prévoir.

Ce sera intéressant à suivre, toutefois.