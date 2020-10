James Bond touché une deuxième fois par le coronavirus

Au printemps dernier, alors que la pandémie de coronavirus en était à ses débuts, on avait appris que la sortie du dernier film de la série James Bond avait été retardée au mois de novembre.

À quelques semaines de la première tant attendue du 25e volet de la série, on apprend qu’un deuxième report va tester de nouveau la patience des amateurs. Et oui, vous l’avez deviné, le coronavirus en est une fois de plus la cause.

Ce qu’on a hâte de voir avec ce film, ce sont les quatre Aston Martin qui défileront à l’écran, soit les DB5 V8 Vantage, ainsi que les nouvelles DBS Superleggera et Valhalla.

Avec la résurgence des cas un peu partout à travers la planète et la fermeture de plusieurs salles de cinéma, les responsables ont décidé de repousser la sortie officielle du film au 2 avril 2021, soit pratiquement une année plus tard que la date initialement prévue.

« Nous comprenons que ce retard est décevant pour nos supporteurs, mais nous sommes maintenant impatients de partager No Time To Die l’année prochaine », peut-on lire dans la déclaration de MGM, Universal et des producteurs de James Bond, Michael G Wilson et Barbara Broccoli.

No Time to Die nous permettra d’assister à la dernière apparition de Daniel Craig dans le rôle de l’agent 007. On le verra affronter le lauréat d’un Oscar, Rami Malek, dans le rôle du méchant, avec le retour des acteurs Naomie Harris (Moneypenny), Léa Seydoux (Madeleine Swann) et Christoph Waltz (Ernst Stavro Blofled).

Souhaitons vraiment qu’un troisième report ne soit pas nécessaire, car cela signifierait que nous serions alors toujours aux prises avec la pandémie à l’approche de l’été 2021.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.