James Bond affecté par le coronavirus

Les créateurs de la franchise de films James Bond ont annoncé mardi qu’ils reportaient la sortie du prochain volet de la série au 25 novembre prochain aux États-Unis. La sortie de No Time to Die était initialement prévue pour le 10 avril. La raison : le coronavirus.

Non, Daniel Craig, le célèbre agent 007, n’est pas atteint du virus. Cependant, les producteurs ont annoncé qu’après avoir évalué de façon minutieuse et approfondie le marché mondial des salles de cinéma, la sortie de No Time to Die était reportée au 20 novembre.

Cette décision est une conséquence directe du virus Covid-19. En fait, on craint, non sans raison, qu’il limite fortement l’affluence dans les salles de cinéma, des endroits généralement bondés lors de la présentation de longs métrages aussi populaires.

Il faut aussi considérer que la date de sortie initiale coïncidait approximativement avec le moment où de nombreux experts estiment qu’une épidémie potentielle pourrait être à son apogée. Compte tenu de l’importance de la franchise Bond et de son succès continu pour les studios MGM (c’est pratiquement la seule chose que le studio ait pu faire depuis 30 ans) et les producteurs (qui ne font que des films Bond), de maigres recettes au box-office n’étaient pas envisageables. Le dernier film de la série, Spectre, a rapporté 880 millions de dollars à l’échelle planétaire, dont 200 millions aux États-Unis et 83,5 millions en Chine, là où le virus est pour la première fois apparu.

Et pourquoi est-ce qu’on vous parle de James Bond et de cinéma sur le site d’Auto123 ? Tout simplement parce que c’est avec impatience qu’on attend de voir le passé et le futur d’Aston Martin réuni au grand écran alors que quatre modèles de la marque seront en vedette aux côtés des acteurs.

On parle bien sûr de la mythique DB5, qui en sera à une neuvième apparition, mais aussi de l’actuelle DBS, d’une Vantage V8, ainsi que de la nouvelle Valhalla dont les débuts sont prévus pour 2022.