Il y a deux ans, Aston Martin annonçait qu’elle allait produire une série de 25 modèles DB5 Continuation. Ces derniers allaient carrément être des reproductions de la DB5 bardée de gadgets du film « Goldfinger » de la série James Bond. Le premier modèle vient d’être construit.

On va vous l’avouer candidement, on vient d’éprouver une sérieuse faiblesse. Pour tout amateur du personnage de James Bond, cette DB5 représente le nec plus ultra.

La longue gestation qui lui a donné naissance a impliqué une collaboration avec la maison Eon Productions, ainsi qu’avec le coordinateur des cascades de Bond, Chris Corbould, le tout concernant la reproduction de gadgets. Il y a environ six semaines, le fabricant de luxe anglais a annoncé qu’il avait commencé à construire la première DB5. Son assemblage se fait entièrement à la main et fait essentiellement appel aux mêmes techniques que celles utilisées pour créer la version originale. Chaque édition va nécessiter quelque 4500 heures de travail pour voir le jour.

Il est à signaler que le modèle est conçu pour une utilisation sur piste et non sur route.

Photo : Aston Martin Aston Martin DB5 Continuation, trois quarts arrière

Pour ce qui est du travail de reproduction, rien n’a été laissé au hasard. On retrouve donc les mitrailleuses cachées derrière les phares, les béliers de pare-chocs avant et arrière, la tige rétractable qui sert à percer les pneus des voitures ennemies, la plaque d’immatriculation qui bascule, les systèmes d’écran de fumée et de pulvérisation d’huile à l’arrière et un bouclier pare-balles à l’arrière. À l’intérieur, il y a le téléphone dans la porte du conducteur, l’écran radar de la console centrale, un plateau d’armes sous les sièges, le bouton du siège passager éjectable (sous le pommeau du levier de vitesse) pour envoyer les passagers récalcitrants à travers le toit ouvrant, ainsi qu’une télécommande pour faire fonctionner les dispositifs de sécurité du conducteur.

Tout ce qui a le potentiel d’être mortel n’est qu’une simulation, naturellement. Cependant, l’écran de fumée fonctionne et le système de distribution d’huile pulvérise un vrai liquide. Impressionnant, quand même.

Photo : Aston Martin Aston Martin DB5 Continuation, commandes gadgets

Cette première DB5 construite en 55 ans est équipée d’un moteur 6-cylindres en ligne de 4 litres. Ce dernier est doté de trois carburateurs SU et propose une puissance de 290 chevaux qui est envoyée aux roues arrière via le travail d’une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports et d’un différentiel mécanique à glissement limité.

Les livraisons du modèle vont commencer bientôt. Prix de chaque exemplaire : 2,7 millions de livres sterling (environ 4,7 millions de dollars canadiens). C’est beaucoup, mais rappelons que la voiture originale du film s’est vendue 6,4 millions de dollars américains lors d’un encan, ce qui représente une somme de 8,66 millions chez nous.

Et ce n’est pas comme si le modèle courait les rues…