Avec la quantité de véhicules électriques que l’on retrouve aujourd’hui sur le marché, et avec tout ce qui nous attend au cours des prochaines années, on aura droit à de plus en plus d’études sur l’expérience de la clientèle de ces véhicules.

La plus récente analyse du genre nous vient de la firme J. D. Power et elle concerne la satisfaction des propriétaires de véhicules électriques à propos de leur monture.

L’organisme a établi deux gagnants ; l’un dans la catégorie des véhicules destinés aux masses, l’autre dans le segment des produits de luxe. C’est ainsi que le Kia Niro EV et la Tesla Model 3 se sont vus décerner les grands honneurs.

Sur un total de 1000, le représentant de Kia a obtenu un total de 744 points. C’est 3 de plus que le Ford Mustang Mach-E qui s’est classé en deuxième place. Parmi les autres modèles classés figurent la Nissan LEAF (708 points), le Hyundai Kona EV (692), le Volkswagen ID.4 (692) et la Chevrolet Bolt (687).

Pour ce qui est de la Tesla Model 3, son résultat a été de 777 points, 7 devant un autre véhicule Tesla, le Model Y, avec 770 points. La Model S a obtenu 756 points, devançant l'e-tron d'Audi qui a obtenu 718 points.

Photo : Tesla Tesla Model 3

Et quels ont été les critères permettant aux véhicules d’amasser des points ? J.D. Power a demandé aux propriétaires de noter leur modèle sous différentes catégories. Par exemple, l’exactitude de l’autonomie restante indiquée, la disponibilité des stations de recharge publiques, l’autonomie totale de la batterie, le coût de possession, l’agrément de conduite, la facilité de recharge à domicile, le style intérieur et extérieur, les caractéristiques en matière de sécurité et de technologie, l’expérience du service après-vente, ainsi que la qualité et la fiabilité du véhicule.

De plus, lorsqu’il est question de véhicules électriques en général, J.D. Power affirme que ceux qui font le saut vers cette technologie sont en général très satisfaits de leur expérience. Même constat pour ceux qui ont déjà eu un modèle électrique et qui décident d’en acquérir un autre. L’indice de satisfaction des nouveaux propriétaires est de 754 points. Ce résultat bondit à 766 points pour les propriétaires qui en sont à leur deuxième expérience, au moins.

Et pourquoi est-ce que ces derniers changent de véhicules ? Vous l’aurez peut-être deviné, c’est pour l’amélioration de l’autonomie d’une génération à l’autre des modèles. D’ailleurs, dans plus de 85 % des cas à travers les différents créneaux de l’industrie, l’augmentation de l’autonomie est une des raisons principales derrière l’acquisition d’un véhicule.

Et est-ce que les produits électriques ont des défauts, aux yeux de leurs propriétaires ? J.D. Power a identifié trois éléments, soit les problèmes avec les systèmes multimédias, les problèmes de qualité d’assemblage (intérieur et extérieur), de même que des bruits de caisse.