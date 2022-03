Jeep ajoute une version X à son Cherokee 2022

La mode à travers l’industrie est aux variantes pensées pour le plaisir relié à la conduite hors route. On retrouve de plus en plus de modèles qui mettent de l’avant les aventures que vous pouvez vivre avec ces dernières.

Parfois, c’est du solide alors que les variantes proposées offrent de réelles capacités hors route additionnelles. Cependant, en d’autres occasions, l’affaire est plus esthétique que structurale, si bien que les gains sont négligeables.

Pensons dans un premier cas à la version Badlands du Ford Bronco Sport, capable de prouesses intéressantes en regard de son format. On ne peut en dire autant de la nouvelle version X-Line qui sera de la fête avec le Kia Sportage 2023. Dans ce cas, on parle d’une affaire esthétique surtout.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!



Et chez Jeep, là où les compétences hors route sont attendues et ne sont jamais remises en question, on en rajoute une autre couche en 2022 avec le Cherokee. L’ironie, c’est qu’on n’introduit pas une nouvelle variante plus performante, mais plutôt moins apte. Concrètement, le Cherokee X va proposer l’allure de la version Trailhawk, mais sans posséder tous les secrets qui font d’elle la préférée des amateurs de randonnées hors route.

En gros, le modèle présente un bouclier modifié et propose des signes distincts servant à bien l’identifier ; logo X sur les flancs, graphique sur le capot et une calligraphie rétro pour la mention « Four Wheel Drive » au hayon. Ce qui est différent et susceptible d’aider hors des sentiers battus ou dans la neige, c’est le fait que la suspension est relevée d’un pouce et que des pneus tout-terrain soient de la fête dès le départ.

Sous le capot, on va retrouver d’entrée de jeu le moteur V6 de 3,2-litres et 271 chevaux, la boîte automatique à neuf rapports du modèle, le rouage intégral, mais pas le système Active Drive II avec boîtier de transfert, une approche plus sophistiquée dont profite la version Trailhawk du Cherokee.

Du reste, il faut faire une distinction entre l’offre américaine et celle qui a cours chez nous. Par exemple, cette nouvelle variante devient la moins dispendieuse chez nos voisins du sud; le moteur de base 4-cylindres de 2,4-litres disparaît aussi avec les versions de base.

Pas chez nous.

Au menu canadien pour 2022, on retrouve toujours les propositions de base Sport et North. Chacune profite du moteur 4-cylindres précité. Le Cherokee X vient se glisser au milieu de la gamme qui compte cinq modèles, sous les versions Trailhawk et Limited.

D’autres petits changements touchent la dotation, mais on parle de modifications mineures, somme toute.

La version X du Cherokee sera livrable plus tard en cours d’année. Les prix suivront.