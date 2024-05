Le Jeep Gladiator va profiter d’une nouvelle variante hybride rechargeable 4xe pour l’année 2025. La nouvelle a été confirmée par Antonio Filosa, le chef de la direction de Jeep, sur son compte LinkedIn.

Le dirigeant n’a pas fourni d’autres détails concernant la nouvelle déclinaison ni fourni d’images de celle-ci. La différence principale sera la présence d’un port pour la recharge, ainsi que l’ajout de logos 4xe. On devrait également retrouver les crochets de remorquage bleus, une signature de cette approche.

Évidemment, puisque le Wrangler est déjà offert en configuration 4xe, il est facile de deviner que le Gladiator 4xe 2025 va profiter du même moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres, qui propose à la base 270 chevaux et 295 lb-pi de couple avec ce modèle. Cette mécanique est aidée par un moteur électrique de 44 chevaux et 39 lb-pi de couple qui agit comme alterno-démarreur.

À voir aussi : Jeep Wrangler 2024 premier essai : plus ça change, plus c’est la même chose

Cette pièce assure les fonctions d’alternateur et de démarreur. Elle agit comme un générateur et comme un récepteur d’énergie électrique, qui est produite pendant les phases de freinage et de décélération. Ladite énergie alimente le moteur et tous les équipements du véhicule. Il fait alors office de moteur électrique, car il assiste celui à combustion en phase d’accélération en utilisant l’énergie électrique, ce qui permet de réduire la consommation, qui est plus importante à l’accélération à partir d’un point mort. L’alterno-démarreur améliore aussi le fonctionnement du système de départ/arrêt.

Un moteur électrique offrant 134 chevaux et 181 lb-pi de couple vient épauler la mécanique à essence, pour une puissance totale de 375 chevaux et 470 lb-pi de couple. Une boîte automatique à huit rapports fait le lien avec les roues.

Le port de chargement sur le Jeep Wrangler 4xe | Photo : Jeep

Ce qui sera à surveiller, c’est la taille de la batterie. Celle du Wrangler est de 17 kWh, ce qui se traduit par une autonomie de 35 km. Or, puisque le Gladiator est plus lourd, la même batterie ne pourrait pas fournir la même autonomie. Est-ce que Jeep en proposera une de plus grande dimension ?

Plus de détails suivront, entre autres lorsque la version 2025 du Gladiator sera officiellement présentée par Jeep.