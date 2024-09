• Auto123 met à l’essai le GMC Hummer EV 2025, en version utilitaire.

Après avoir fait la connaissance du pickup Hummer EV l’an dernier, nous avons récemment passé une semaine au volant de la version VUS, en plus de parcourir plus de 700 km aux commandes de celle-ci.

Si vous avez un garage qui peut accommoder des autobus…

Le Hummer EV est le modèle phare de la division américaine GMC. C’est le type de véhicule que tout le monde veut aller voir en concession avant de repartir avec un Chevrolet Equinox ou un Chevrolet Blazer.

Les modèles Hummer représentent le summum de la technologie Ultium de General Motors. Une promesse pour un avenir tout électrique, même si le chemin a jusqu’ici été semé d’embûches. Les rappels et les arrêts de ventes ont rendu ce départ chaotique, mais le Hummer EV persiste, brillant comme le phare d’Alexandrie, montrant la voie aux autres modèles de la famille électrique.

GMC Hummer EV 2025, avant | Photo : B.Charette

GMC Hummer EV 2025 — quoi de neuf ?

Ayant fait ses débuts en 2024, le VUS GMC Hummer EV revient inchangé en 2025, à l’exception de deux nouvelles couleurs de peinture optionnelles, Solar Orange et Graphite Blue Metallic.

GMC Hummer EV 2025, de profil | Photo : B.Charette

Design du GMC Hummer EV 2025 - 8,0/10

Voilà un sujet très polarisant. Certains trouvent ce VUS affreux alors que d’autres sont en extase. Une chose est certaine, sa stature est imposante. Tel le colosse de Rhodes, sa carrosserie, faite d’angles brutaux et de lignes acérées, défie l’épure des courbes modernes et semble avoir été découpée à la hache. Il y a une sorte de force primitive, une violence contenue qui transpire de la silhouette.

Le véhicule, par sa stature, ressemble à une forteresse mobile, une déclaration de puissance qui, en silence, écrase les conventions esthétiques. Le design s’impose comme un cri muet dans la nuit, une ombre massive qui avale la lumière et redéfinit l’idée même de ce que peut être un VUS.

Bref, ce Hummer devenu électrique est aussi intimidant que son ancêtre à essence.

GMC Hummer EV 2025, intérieur | Photo : B.Charette

GMC Hummer EV 2025, sièges | Photo : B.Charette

À l’intérieur du GMC Hummer EV 2025 - 7,0/10

À l’intérieur, le contraste est frappant. On s’attendrait à une cabine cossue, mais l’on découvre un univers rude, presque spartiate. Les sièges, même enveloppés de cuir perforé et de vinyle texturé, ont un aspect plus utilitaire que luxueux, tandis que l’ensemble du cockpit, orné de cuivre et de blanc, éclaire l’habitacle d’une manière revigorante.

Les angles droits se retrouvent aussi un peu partout, à la poignée de porte, au contour du tableau de bord et des pourtours de portes. Cela donne une certaine rudesse aux matériaux, comme si le Hummer était gêné de son confort pour mieux embrasser son rôle de machine de guerre. Ici, chaque bouton, chaque commutateur est assez gros pour être manipulé avec des gants et rappelle la démesure de la bête.

GMC Hummer EV 2025, écran multimédia | Photo : B.Charette

Technologie du GMC Hummer EV 2025 - 9,0/10

La technologie embarquée est à la hauteur du mythe. Basé sur Android Automotive, le système multimédia du Hummer est un véritable arsenal numérique. Android Auto et Apple CarPlay sans fil, radio satellite SiriusXM, la navigation et l’assistant vocal Alexa composent un ensemble riche en fonctionnalités. Personnalisé pour le Hummer, il intègre des données spécifiques pour la conduite tout-terrain, transformant le véhicule en une bête connectée, prête à affronter l’inconnu.

Les caméras sous le châssis, les capteurs de remorquage et l’assistant vocal se combinent pour faire de chaque trajet une expérience surveillée, contrôlée, presque cybernétique. Le grand écran central est aussi facile à lire qu’à opérer.

Les excellents graphiques de l’écran tactile affichent les indicateurs de tangage et de roulis, ainsi que le réglage du mode et d’autres informations telles que l’altitude. Mais la plupart du temps, je l’ai réglé pour qu’il montre les excellents angles de caméra — jusqu’à 17 — qui m’ont permis de voir devant, derrière, en dessous, autour et en plongée. Ces yeux supplémentaires aident à situer le véhicule dans l’espace en mode hors route, mais ce sont les roues directionnelles arrière, jusqu’à 10 degrés en contre-phase, ou à l’opposé des roues avant, qui permettent au Hummer de donner l’impression d’être très compact, en dépit de son format.

GMC Hummer EV 2025, trois quarts arrière | Photo : B.Charette

Motorisation du GMC Hummer EV 2025 - 10/10

Notre modèle à l’essai, l’EV3X, dispose d’un trio de moteurs (un à l’avant et deux à l’arrière) avec une puissance revendiquée de 830 chevaux et un couple maximal réel de 1206 lb-pi. Le mode « Watts to Freedom » permet à cet amas de métal de 3298 kg de réaliser un 0-100 km/h en 3,5 secondes.

Par rapport à la camionnette, le VUS a un empattement plus court et les gadgets tout-terrain préférés de la version pickup, notamment les quatre roues directrices avec la fonction CrabWalk (marche du crabe), ainsi qu’une suspension pneumatique réglable avec le mode Extract qui peut la rehausser de six pouces.

GMC nous fait également vibrer avec une roue de secours de taille normale montée sur le hayon. En outre, l’ensemble Extreme Off-Road, proposé en option, comprend des jantes de 18 pouces ceinturées de pneus tout-terrain de 35 pouces, une protection supplémentaire du soubassement, des caméras placées au ras du sol pour une meilleure visibilité lors des manœuvres, des essieux améliorés avec des composants robustes, un différentiel avant verrouillé et des moteurs arrière capables d’imiter électroniquement un différentiel verrouillé.

GMC Hummer EV 2025, trois quarts avant | Photo : B.Charette

Conduire le GMC Hummer EV 2025 - 9,0/10

Sur la route, le Hummer EV est un paradoxe roulant. La suspension pneumatique absorbe tout sur son passage avec une aisance déconcertante, transformant chaque voyage en un vol plané au-dessus des imperfections du bitume. Mais malgré cette douceur apparente, la direction reste lourde, rappelant constamment au conducteur la masse qu’il commande. C’est un véhicule qu’on guide plutôt que l’on conduit, une bête qu’on apprivoise.

Et pourtant, malgré ses dimensions et son poids, un simple effleurement de la pédale fait jaillir ce monstre comme un félin affamé, prêt à bondir sur sa proie. De plus, le rayon de braquage grâce aux roues arrière directionnelles est l’équivalent de celui d’une sous-compacte.

Les pneus, conçus pour la conduite hors route, font constamment remarquer leur présence dans l’habitacle.

Vous avez un choix impressionnant de modes conduite. Ces derniers abaissent ou relèvent la suspension pneumatique. Les modes Terrain et Normal sont ceux que nous avons utilisés le plus souvent. Il y a aussi des réglages nommés hors route, My mode et même un mode de remorquage qui permet de tirer jusqu’à 10 000 livres.

GMC Hummer EV 2025, calandre | Photo : B.Charette

Autonomie du GMC Hummer EV 2025 - 7,5/10

Avec une batterie massive de 170 kWh, le Hummer EV promet une autonomie de 500 km, selon l’EPA (Environmental Protection Agency), et les batteries Ultium continuent de tenir leurs promesses. Durant notre semaine d’essai, nous avons effectué un aller-retour de Montréal à Ottawa avec une seule réserve d’énergie (enfin presque). Le matin, au départ de la maison, la batterie indiquait 504 km d’autonomie. Le trajet pour aller à Ottawa était de 236 km, donc 472 km pour un aller-retour. La vitesse moyenne à l’aller se situait entre 110 et 115 km/h. La consommation a été entre 40 et 50 kW/100 km, des chiffres qui donnent le vertige. Ce n’est pas pour rien que la batterie est grosse.

Le restaurant où nous avions rendez-vous était voisin d’un Ikea. Nous avons donc profité de la recharge gratuite pour remettre un peu d’énergie dans la batterie. En un peu plus de deux heures sur une borne de niveau 2, nous avons ajouté 5 % d’énergie.

Nous avons quitté Ottawa avec 49 % au compteur. Pour un trajet de 236 km, la batterie me donnait 234 km. Nous avons donc décidé de réduire la vitesse entre 105 et 107 km/h, et nous nous sommes ensuite collés à une semi-remorque sur une distance de 85 km. La consommation derrière ce camion est tombée à 20 ou 22 kW/100 km, ce qui nous a permis d’économiser assez d’électrons pour arriver à la maison avec 5 % en réserve ; le même 5 % accumulé durant notre arrêt du midi.

Si vous faites attention, l’autonomie annoncée est correcte. La recharge de 5 % à 100 % à la maison sur une borne de 50 ampères a duré 14 heures. Il vous faudra une bonne recharge à la maison. L’architecture 800 volts permet d’atteindre une autonomie de 160 km en 14 minutes grâce à un chargeur rapide à courant continu.

GMC Hummer EV 2025, arrière | Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Le GMC Hummer EV est la réponse à une question que personne n’avait posée, mais il se dresse, impassible, comme une provocation aux normes établies. Dans un monde où l’électrification rime avec sobriété, le Hummer réinvente la fureur, transformant chaque kilomètre en un acte de rébellion. Et même si ce n’est pas le véhicule le plus pratique ni le plus rationnel, il est une ode à l’extravagance, un rappel que l’âme de l’automobile, même électrique, peut encore engendrer des abus.

Cette opulence commence à un peu plus de 110 000 $ et notre modèle à l’essai s’affichait à 142 600 $.

Les concurrents du GMC Hummer EV 2025

Dans le ring des VUS électriques, le Hummer EV en format utilitaire n’a pas de réelle concurrence. Il existe certains modèles comme le Mercedes-Benz G580 ou encore le Tesla Cybertruck qui nagent à peu près dans les mêmes eaux. Mais là où ces rivaux misent sur le raffinement ou l’innovation, le Hummer EV choisit l’excès, une démesure qui en fait une proposition unique. Il ne cherche pas à plaire à tous, mais à ceux qui désirent un véhicule qui ne connaît pas de limites, ni en taille ni en attitude. Sachez que la majorité des stationnements souterrains vous seront interdits.