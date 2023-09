Détroit 2023 : le Jeep Gladiator 2024 est dévoilé

• Le Jeep Gladiator 2024 a été présenté ce matin au Salon de l’auto de Détroit, édition 2023.

Détroit, Michigan - Le Gladiator profite d’améliorations pour 2024, plusieurs visant à améliorer ses capacités hors route, déjà impressionnantes. Ce modèle emblématique de Jeep est maintenant plus performant, plus sûr et plus polyvalent que jamais.

Le Gladiator 2024 propose aussi deux nouvelles variantes ; Mojave X et Rubicon X.

Nouvelle allure tout-terrain

Le Gladiator 2024 arbore une nouvelle version de la grille à sept fentes, symbole emblématique de la marque Jeep. Celle-ci, accompagnée d’une antenne tout-terrain intégrée au pare-brise, renforce son allure de baroudeur. De plus, Jeep propose sept nouvelles conceptions de jantes pour son Gladiator, afin d’en offrir pour tous les goûts.

Jeep Gladiator 2024, de haut Photo : Jeep

Options de toiture et de portières flexibles

Les amateurs de plein air seront ravis d’apprendre que le Gladiator offre désormais trois options de toiture et trois choix de portières amovibles et à moitié amovibles. Cela signifie que vous pouvez personnaliser votre expérience de conduite en fonction de vos besoins et de votre style de vie.

Intérieur raffiné et technologiquement avancé

L’intérieur du Gladiator a également bénéficié de mises à jour importantes. Le modèle 2024 propose un tableau de bord raffiné avec le système Uconnect 5 sur écran de 12,3 pouces, inclus de série. Cette interface intuitive offre une meilleure connectivité avec une compatibilité sans fil de série pour les applications Apple CarPlay et Android Auto, améliorant la convivialité de l’ensemble.

Jeep Gladiator 2024, intérieur Photo : Jeep

Sécurité renforcée

La sécurité est une priorité avec l’ajout de coussins gonflables de série pour les rangées avant et arrière. De plus, à partir de la version Sport S, les Gladiator sont équipés de série d’un avertisseur de collision avant et d’un régulateur de vitesse amélioré, avec capacité d’arrêt complet.

En tout, ce sont plus de 85 fonctionnalités de sécurité actives et passives qui sont livrables avec le Gladiator 2024. De plus, il dispose désormais des ceintures de sécurité avec prétendeurs et limiteurs de charge pour les places extérieures de la rangée arrière, ainsi que des améliorations structurelles pour une meilleure performance en cas de choc latéral.

Nouveaux modèles pour une aventure extrême

Le Gladiator 2024 étend sa gamme avec l’introduction de deux nouveaux modèles, le Mojave X et le Rubicon X. Ces versions sont équipées d’une caméra tout-terrain intégrée, de pare-chocs en acier et de sièges avant en cuir Nappa offrant 12 réglages électriques. Elles sont conçues pour ceux et celles qui recherchent une expérience tout-terrain ultime.

Jeep Gladiator Rubicon 2024 Photo : D.Rufiange

Guides d’aventure Jeep

Une caractéristique intéressante du Gladiator 2024 est l’application Jeep Adventure Guides. Celle-ci est intégrée à l’usine. Elle comprend Trails Offroad, une source complète de guides de sentiers tout-terrain pour les 62 sentiers Jeep Badge of Honor. Ces guides sont intégrés dans le système de navigation d’Uconnect 5, vous permettant d’accéder facilement à des informations détaillées sur les sentiers et de les suivre en toute simplicité.

Performances tout-terrain inégalées

Le Gladiator 2024 reste fidèle à sa réputation en offrant des performances tout-terrain inégalées. Avec quatre systèmes 4x4 avancés, une capacité de passage à gué maximale de 31,5 pouces, des angles d’approche, de sortie et de franchissement imbattables, ainsi qu’une garde au sol de 11,6 pouces, il est prêt à relever des défis extrêmes.

La capacité de remorquage du Gladiator 2024 est de 7700 livres, alors que sa charge maximale s’élève à 1725 livres.

Le Jeep Gladiator 2024, avec remorque Photo : Jeep

Puissance robuste

Sous le capot, le Gladiator est propulsé par le moteur V6 Pentastar de 3,6 litres qui délivre 285 chevaux et 260 lb-pi de couple. Le modèle de base est pourvu d’une transmission manuelle à six vitesses, tandis qu’une transmission automatique à huit rapports est livrable.

Le Jeep Gladiator 2024 sera offert en configurations Sport, Willys, Mojave et Rubicon. Le modèle peut être commandé dès maintenant.