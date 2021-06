La première génération du VUS NX s’est pointée pour l’année 2015 chez Lexus et dès le départ, le modèle a remporté du succès, tant aux États-Unis qu’au Canada. Pour 2022, la division de luxe de Toyota en remet avec une deuxième génération qui promet de rehausser la barre à tous les niveaux.

Enfin, presque. Le design, qui va porter une grille encore plus massive (où va s’arrêter avec cette folie ?), va demeurer controversé. Cependant, l’offre a été bonifiée, si bien que le NX va ratisser encore plus large. Notamment, quatre groupes motopropulseurs seront offerts. Oui, quatre ! C’est deux de plus qu’actuellement.

Lorsqu’un constructeur y va d’une telle approche, c’est qu’il a de grandes ambitions pour son produit.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Lexus Les quatres versions du Lexus NX 2022

Quatre versions

Ce qui retient le plus l’attention, c’est le « nouveau » choix qui s’offre aux consommateurs, ainsi que la teneur de ce dernier.

D’abord, d’entrée de jeu, on va retrouver une version 250 pourvue d’un 4-cylindres de 2,5 litres offrant 203 chevaux et 184 livres-pieds de couple. Tout ce qu’il y a de plus traditionnel.

Puis, si vous voulez plus de puissance, il sera possible de se tourner vers la version 350 qui va recevoir un nouveau moteur, un 4-cylindres turbo de 2,4 litres, cette fois en mesure d’offrir 275 chevaux et 317 livres-pieds de couple.

Ensuite, on passe aux choses… hybrides. La variante 350h va servir un 4-cylindres de 2,5 litres dont la prestation, en raison de sa béquille électrique, sera de 239 chevaux, une hausse de 20 % par rapport à la proposition actuelle (300h de 194 chevaux).

Et la cerise sur le gâteau, c’est l’ajout d’une déclinaison hybride enfichable, la cousine spirituelle du Toyota RAV4 Prime. Cette fois, au 4-cylindres de 2,5 litres sera jumelée une combinaison de moteurs électriques. À retenir ici l’autonomie annoncée de 58 km et la traction intégrale, bien sûr. Et souhaitons tout sauf une attente de 12 à 18 mois pour l’obtention d’un modèle.

Cela dit, le volume de vente, selon Lexus, va se trouver avec la version hybride régulière, la 350h.

Photo : Lexus Lexus NX 350h 2022

Nouvelle interface multimédia

Quiconque s’est déjà installé le popotin dans un produit Lexus sait à quel point l’interface du système multimédia peut être enrageante. Le pavé tactile qui lui donne accès est tout sauf précis et tôt ou tard, il nous entraîne à blasphémer.

Sur papier, on nous annonce une bonne nouvelle, car la compagnie dit avoir entièrement revu son système. Des écrans tactiles de 9,8 et 14 pouces, selon la version, seront vos portes d’entrée vers les commandes. La climatisation et les contrôles audio pourront toujours se faire via des boutons, promet la compagnie. Les accès sans fil pour les applications, de même que la recharge pour les appareils cellulaires, seront de la partie. On va attendre de voir et de découvrir le système avant de se prononcer, mais tout ça pourrait devenir une excellente nouvelle.

Photo : Lexus Lexus NX 350h 2022, intérieur

Sécurité

En matière de sécurité, Lexus continue de faire évoluer son groupe avec l’approche LSS 3.0. Cette dernière ajoute quantité de dispositifs dont l’énumération ici serait ennuyeuse. Mentionnons toutefois deux additions notables ; un système qui permet d’ouvrir les portières doucement à la pression d’un bouton, que ce soit à l’entrée ou à la sortie. Combiné au système Safe Exit Assist, le conducteur et les passagers sont avertis si un véhicule ou un cycliste est dans les parages, question d’éviter un impact. Un rétroviseur à affichage numérique est aussi offert en option.

Photo : Lexus Lexus NX 350 2022, écran multimédia

F Sport

Enfin, on va toujours retrouver des modèles F Sport au sein de la gamme. L’ensemble sera livrable avec la version turbo et l’hybride enfichable du modèle. C’est intéressant, car la greffe de ce groupe, qui propose notamment une suspension adaptative, n’est pas que limitée au modèle à moteur turbo, mais aussi à celui qui offre le meilleur rendement énergétique. Il est bien qu’on ne soit pas forcé de faire de compromis entre la sportivité et la frugalité.

Nous pourrions poursuivre longuement, car le Lexus NX 2022 propose plusieurs autres nouvelles caractéristiques. Nous aurons l’occasion d’y revenir. Ce qui est certain, c’est que Lexus y a mis le paquet avec cette deuxième génération et que considérant l’offre déposée sur la table, le succès devrait se poursuivre pour ce modèle.

La production du NX va être lancée lors du dernier trimestre de cette année. On peut donc s’attendre à la voir arriver vers la fin de 2021 ou au début de l’année 2022. Les prix nous seront communiqués à ce moment.