Nous connaissons maintenant le prix de la nouvelle version hybride rechargeable du Grand Cherokee de Jeep. Les acheteurs du VUS branchable devront débourser au moins 74 995 $ pour la variante 4xe du Jeep Grand Cherokee 2022, plus 2 095 $ en frais de transport et de préparation; la gamme se termine juste en dessous de la barre des 89 000 $.

Pour le prix le plus « bas », les acheteurs obtiennent le modèle de base, qui comprend le système 4×4 Quadra Trac II avec boîte de transfert à deux vitesses, le système de gestion de la traction Selec-Terrain, les sièges en cuir Capri, l'écran de 10,25 pouces pour le passager avant, l'écran tactile multimédia de 10,1 pouces utilisant le système Uconnect 5, le volant chauffant et les sièges chauffants aux deux premières rangées.

La version Trailhawk (75 595 $) est dotée d'éléments visuels uniques à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que du système 4×4 Quadra-Drive II avec transfert électronique actif à deux vitesses, de la suspension pneumatique Quadra-Lift avec amortissement semi-actif, des pages Jeep Hors Route, de la déconnexion de la barre stabilisatrice et de jantes en aluminium de 18 pouces équipées de pneus tout-terrain Goodyear Wrangler Territory 265/60R18.

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe 2022

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee Summit et Trailhawk 4xe 2022

Vient ensuite la variante Overland (81 495 $); elle offre entre autres des sièges et des panneaux de portières en cuir Nappa, des sièges avant ventilés, un système audio McIntosh haut de gamme et des jantes en aluminium de 20 pouces.

Les modèles les plus élevés de la gamme Grand Cherokee 4xe sont les éditions Summit (86 995 $) et Summit Reserve (88 995 $). Les deux sont équipées de sièges en cuir Nappa, d'une climatisation automatique à quatre zones et de sièges avant à 16 réglages électriques avec fonction de massage. La version Reserve reçoit des sièges en cuir Palermo et des sièges ventilés aux première et deuxième rangées, notamment.

On s'attend également à une version Limited qui, elle, devrait arriver sur le marché plus tard.

Ce modèle hybride enfichable va proposer jusqu’à 40 kilomètres d’autonomie électrique. Il s’anime grâce au travail d’un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres, un bloc auquel sont combinés deux moteurs électriques, un bloc-batterie de 17,3 kWh, ainsi qu’une boîte automatique à huit rapports. La possibilité en matière de remorquage sera de 6000 lb. Les unités de batterie logent sous le véhicule, emballées sous le plancher et protégées par une série de plaques de protection.

Quant à la puissance de cette déclinaison, elle va s’avérer être la plus performante de la gamme avec une capacité de 375 chevaux et 470 lb-pi de couple.

Le Grand Cherokee 4xe PHEV 2022 est attendu chez les concessionnaires de la marque au Canada au printemps 2022.

Photo : Jeep Écusson 4xe