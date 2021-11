Il y a quelques jours, Jeep procédait au dévoilement de la nouvelle génération de l’un de ses modèles phares, le Grand Cherokee. Le modèle ne nous réservait pas une foule de surprise, car la version allongée de ce dernier avait été présentée en janvier dernier, montrant du même coup la nouvelle signature et le nouveau design de ce produit important pour la marque.

Aujourd’hui, la division canadienne de l’entreprise a fait connaître les prix de la gamme pour 2022, du moins des modèles qui seront offerts dès le départ (on note l’absence de quelques joueurs, dont la version Trackhawk).

Ce qui retient bien sûr l’attention, ce sont les améliorations apportées à la déclinaison Trailhawk, ainsi que l’arrivée de la nouvelle variante 4xe. Celle-ci, offrant une autonomie électrique de 40 km, va vraiment proposer quelque chose d’intéressant avec ce véhicule.

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee 2022, de haut

Quant aux prix des modèles 2022, on note des hausses avec la majorité des variantes, mais c’est plus prononcé au début de la gamme que dans les plus hautes sphères de la hiérarchie. Par exemple, avec le modèle d’entrée de gamme Laredo, on note une hausse de près de 2000 $ alors que le prix passe de 49 565 $ à 51 545 $. Idem pour le modèle Limited qui voit sa note grimper de 57 565 $ à 59 045 $.

Avec la variante Overland, la nouvelle offre est à 68 045 $. Elle était 20 $ de plus l’an dernier. Quant au modèle Summit, il a vu son prix grimper de 480 $.

Voici d’ailleurs, ci-bas, la liste des prix partagée par Jeep. Notez que dans le cas des modèles Altitude et Summit Reserve, on parle d’ensembles ajoutés au modèle qui les précèdent dans la famille. Notez aussi qu’à tous les prix affichés, il faut ajouter les exorbitants frais de transports et de préparation, fixés ici à 2095 $.

Et ne cherchez pas les prix des modèles hybrides rechargeable 4xe ; les informations sont à venir en ce qui les concerne.

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee 2022, intérieur

Liste de prix