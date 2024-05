Jeep a confirmé une baisse de prix pour le Grand Cherokee 4xe 2024 au Canada, ce qui rend la variante hybride rechargeable du VUS admissible au programme d’incitation fédéral pour les véhicules électrifiés (à hauteur de 2 500 $), ainsi qu’aux incitations provinciales le cas échéant (les montants peuvent varier d’une province à l’autre).

Cette admissibilité est attribuable à un nouveau PDSF de 59 995 $, ce qui représente une baisse substantielle par rapport au PDSF de 77 185 $ qui lui était associé jusqu’à présent. Il n’est pas surprenant que cette baisse de prix survienne alors que les ventes du Grand Cherokee sont à la traîne cette année.

La confirmation officielle de la baisse des prix a été donnée par Bill Peffer, premier vice-président et directeur de la marque Jeep pour l’Amérique du Nord :

« Nous savons que les consommateurs sont aux prises avec les coûts croissants de l’inflation et qu’ils cherchent des moyens plus abordables d’acheter des véhicules électrifiés. En réponse, Jeep Canada a profité de l’occasion pour réduire le prix de départ du Grand Cherokee 4xe 2024. Le nouveau prix réduit de 62 290 $ (PDSF de 59 995 $, plus les frais supplémentaires) rend non seulement plus abordable le Grand Cherokee le plus avancé techniquement et le plus adapté aux 4x4, mais il permet également aux clients qualifiés de profiter pleinement des incitations provinciales et fédérales offertes à l’achat de véhicules électrifiés. »

– Bill Peffer, premier vice-président et chef de la marque Jeep pour l’Amérique du Nord