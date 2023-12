Auto123 présente son aperçu des VUS hybrides rechargeables disponibles actuellement ou très bientôt au Canada en 2022.

L'ère de l'électrification est clairement à nos portes, avec un choix croissant dans un vaste éventail de segments. Les choix sont plus variés que jamais, c'est pourquoi nous avons examiné de plus près l'un des segments les plus concurrentiels à l'heure actuelle : les VUS hybrides rechargeables (VHR, ou PHEV).

Les véhicules hybrides rechargeables sont une alternative intéressante aux véhicules électriques complets (ou BEV, pour battery-electric vehicles). Ils disposent toujours d'un moteur à combustion, de sorte que l'anxiété liée à l'autonomie et les contraintes de déplacement ne sont pas un problème. Par ailleurs, leurs batteries plus volumineuses que celles des hybrides simples permettent de parcourir de nombreux kilomètres en mode tout électrique. Lorsque la charge est épuisée, le moteur à essence est là pour alimenter les roues, recharger la batterie ou les deux.

Voici les 10 modèles que vous devriez considérer si vous cherchez un PHEV sous la forme d'un VUS en 2024.

Mazda CX-70 PHEV 2024 - 50 km d'autonomie (à venir)