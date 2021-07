Le Grand Cherokee pourrait perdre sa version Trackhawk

Voici un autre exemple de la rapidité avec laquelle les choses changent dans l'industrie automobile, alors que les véhicules électriques continuent leur ascension et les réglementations gouvernementales sur les émissions s’imposent de plus en plus. Il n'y a pas si longtemps, le constructeur américain Jeep prévoyait de développer une nouvelle version V8 suralimentée du Grand Cherokee Trackhawk, la variante la plus puissante de la gamme de ce modèle. Mais aujourd'hui, la rumeur veut que Jeep aurait changé de cap et ne ramènera probablement pas une édition Trackhawk lors du lancement de la prochaine génération du Grand Cherokee.

MoparInsiders cite des « sources au sein de Stellantis » qui affirment qu'il est peu probable que le Trackhawk soit de retour, et les raisons ne sont pas difficiles à deviner : Stellantis est au milieu d'un plan visant à passer à des groupes motopropulseurs électriques, et les réglementations gouvernementales exercent une pression de plus en plus forte sur les constructeurs automobiles du monde entier pour rendre leurs gammes plus écologiques.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee Trackhawk, sur la piste

À plus court terme, il est très possible qu'une variante Trackhawk soit proposée plus tard au cours du cycle de vie du modèle, mais le V8 à suralimentation initialement prévu ne fait plus partie du plan. Les spéculations indiquent plutôt que la version sera équipée d'un 6 cylindres en ligne de 3,0 litres à turbocompresseur, soutenu par un système hybride plus léger, qui pourrait générer jusqu'à 525 chevaux. Le Trackhawk actuel livre une puissance rocambolesque de 707 chevaux, ce qui voudrait dire une réduction substantielle de la puissance brute, mais en contrepartie le moteur électrique permettrait de livrer un couple instantané.

En attendant, la version 4xe du Grand Cherokee, présentement en développement devrait utiliser le même groupe motopropulseur électrifié que le Wrangler 4xe. Cela signifierait un 4-cylindres de 2,0 litres développant 375 chevaux et 470 lb-pi de couple avec l'appui de deux moteurs électriques.