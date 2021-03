Aujourd’hui Jeep a présenté officiellement — et virtuellement, pour l’instant — le Grand Wagoneer 2022, un VUS à trois rangées qui cherche à brasser la sauce dans le segment des gros VUS, peuplé notamment des Cadillac Escalade et Lincoln Navigator.

Notez bien que ces deux derniers sont des produits haut de gamme, mais Jeep a clairement indiqué qu’elle cherche à rendre ses VUS plus raffinés, question de lutter à armes égales avec les concurrents visés sur le marché. Le nouveau Grand Wagoneer va donc offrir une expérience de conduite de premier plan, promet la compagnie.

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer 2022, avant

L’extérieur

Le Grand Wagoneer, en version de production, est à peu près identique au prototype qu’on nous avait présenté vers la fin de l’année 2020. Ce véhicule est long et il est haut, et il présente de grandes fenêtres en forme de U. On peut donc s’attendre à un intérieur très spacieux avec une excellente visibilité. On est loin d’un VUS au style coupé ici, disons.

À noter, la calandre avant n’est pas la même que celle du nouveau Wagoneer, également dévoilé aujourd’hui. En outre, le Grand Wagoneer est doté d’un toit noir pour un look distinctif et repose sur des roues de 20 ou de 22 pouces.

En dehors de ces éléments, cependant, le design des deux nouveaux Wagoneer est assez similaire, et plus encore, ils sont à peu près de la même taille (empattement de 123 pouces, longueur de 214,7 pouces). Jeep prévoit d’introduire des versions à empattement long des Wagoneer et Grand Wagoneer à un moment donné, mais on ne sait pas encore à quel moment.

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer 2022, trois quarts arrière

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer 2022, intérieur

L’intérieur

D’après les images, l’intérieur du modèle est résolument haut de gamme. Jeep affirme que le Grand Wagoneer offre l’habitacle le plus raffiné de l’industrie — une belle affirmation que nous espérons pouvoir vérifier rapidement.

Le Grand Wagoneer a certainement fière allure. Le tableau de bord est attrayant et du cuir de première qualité (Nappa ou Palermo, selon) recouvre les sièges et de nombreuses autres surfaces. Nous notons également les surpiqûres contrastées de la sellerie, un sélecteur de vitesse en métal, des boiseries et des pourtours de bouches d’aération en aluminium.

Le haut de gamme se traduit aussi par des sièges chauffants et ventilés à la première et à la deuxième rangée, ainsi que des sièges de première rangée qui sont réglables électriquement en 24 directions. Jeep a même placé une plaque Grand Wagoneer éclairée sur les côtés des coussins inférieurs des sièges avant. On trouve également un système de climatisation à quatre zones, un pédalier réglable et un volant à deux branches.

Le nouveau Grand Wagoneer est bien sûr conçu pour être grand, littéralement. Il est donc très spacieux à l’intérieur. Jeep affirme que le Wagoneer et son grand frère offrent le meilleur espace pour la tête et les jambes de leur catégorie aux deux rangées arrière, ainsi que l’espace de chargement le plus généreux derrière la troisième rangée.

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer 2022, trois rangées de sièges

Sans surprise, le Grand Wagoner est à la fine pointe de la technologie. Vous voulez des écrans ? Vous pouvez en avoir jusqu’à sept ici, à commencer par le tableau de bord numérique de 12,3 pouces et l’écran tactile central de 12 pouces. Sur ce dernier, on trouve le système d’infodivertissement Uconnect 5 de Stellantis ; ce dernier intègre Apple CarPlay et Android Auto, et ce, sans fil.

Ensuite, les commandes de climatisation sont logées sur un autre écran, celui-là mesurant 10,3 pouces. Vous pouvez de plus opter pour un écran de 10,3 pouces pour le côté passager, ainsi que trois autres unités pour les passagers assis derrière : deux de 10,1 pouces pour le divertissement et une autre de 10,3 pouces pour les commandes de climatisation.

Un écran couleur de 10 pouces pour l’affichage tête-haute est également offert en option.

Comptez également sur les capteurs de stationnement et la vision nocturne, ainsi que sur un système audio McIntosh en option avec 19 ou 23 haut-parleurs, au choix. Le système Active Driving Assist (régulateur de vitesse adaptatif avec centrage de la voie) est inclus dans le Grand Wagoneer, mais pas — pour l’instant du moins — le système d’aide à la conduite mains libres, attendu un peu plus tard après le lancement.

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer 2022, hayon

Le groupe motopropulseur

Le Grand Wagoneer est équipé d’un moteur V8 de 6,4 litres développant 471 chevaux et 455 livres-pieds de couple (le Wagoneer se contente d’un moteur V8 Hemi de 5,7 litres), un bloc associé à une boîte automatique à 8 rapports. Contrairement au moteur du Wagoneer, le V8 n’est pas appuyé du système hybride léger eTorque. Jeep affirme que le VUS devrait être capable de faire le 0-60 m/h en 6 secondes.

Comme l’Escalade et le Navigator, le Grand Wagoneer est construit sur un châssis en échelle, ce qui signifie que le châssis est séparé de l’habitacle. Pour maximiser la résistance et réduire le poids, différentes qualités d’acier ont été utilisées. Le VUS est équipé d’une suspension arrière indépendante pour améliorer la douceur de roulement, ceux et celles qui voudront remorquer noteront la présence d’un attelage intégré de classe 4 (la capacité de remorquage maximale est de 9850 lb, ou 4468 kg).

Le Grand Wagoneer est là pour servir les familles, plus que l’aventurier hors route, mais il n’est pas dépourvu d’outils pour satisfaire les amateurs. Le système à quatre roues motrices Quadra-Drive II est de série et il comprend une boîte de transfert à deux vitesses et une gamme basse. C’est sans oublier la suspension pneumatique Quadra-Lift qui offre une garde au sol de 10 pouces et la possibilité de traverser jusqu’à 60 cm d’eau.

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer 2022, calandre

Les livraisons du Jeep Grand Wagoneer 2022 devraient commencer au cours de la deuxième moitié de l’année 2021. Les versions proposées seront la Série I, la Série II, la Série III et l’Obsidian, et les prix s’échelonnent de 100 995 $ à 120 995 $. C’est assez élevé pour Jeep, mais comme nous l’avons mentionné, la marque a des ambitions pour sa gamme de VUS. Voici comment Christian Meunier, le chef de la direction de Jeep, a présenté la situation :

« (Wagoneer sera) une marque distincte et très unique au sein de la marque Jeep ... et elle couvrira le marché des grands véhicules utilitaires, du cœur du segment au haut de gamme. » - Christian Meunier, PDG de la marque Jeep