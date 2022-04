Photo : V.Aubé Jeep Wagoneer L 2023, trois quarts arrière

Il y a un an à peine, Jeep lançait son duo de VUS pleine grandeur. Les Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer ont certainement marqué l’imaginaire des amateurs de gros véhicules, mais il manquait un élément, un détail d’une longueur de 12 pouces en vérité. Jeep a profité de son passage au Salon de New York pour dévoiler une version allongée de ses deux imposants véhicules.

Voici les nouveaux Jeep Wagoneer L et Grand Wagoneer L 2023, deux VUS qui serait plus volumineux que tous les autres gros utilitaires américains. Si le design extérieur est exactement ce à quoi on est en droit de s’attendre d’une version plus longue d’un véhicule déjà grand à la base, son développement a malgré tout nécessité quelques modifications au châssis du véhicule.

En effet, en plus d’ajouter un pied en longueur totale, l’empattement est également plus long (7 po) ce qui devrait se traduire par un confort accru pour les occupants. On verra bien lorsque ces mastodontes de la route atteignent le marché plus tard cette année. Jeep a également confirmé que la fameuse feuille de contreplaqué 4’ x 8’ pouvait rentrer dans l’habitacle avec les deux rangées de sièges repliées.

Le plus imposant des véhicules Jeep repose toujours sur un châssis à échelle, mais le plancher, la structure, les renforcements et les fixations des sièges notamment, ont tous été repensés vers l’arrière du véhicule.

Jusqu’ici, les changements demeurent assez sobres, mais sous le capot, Jeep en profite pour introduire son nouveau moteur Hurricane 6-cylindres en ligne biturbo de 3,0-litres de cylindrée. Le nouveau moteur engin est également livrable en deux niveaux de puissance : régulière avec 420 chevaux et un couple de 468 lb-pi, tandis que la version à rendement élevé (ou « high-output ») livre plutôt 510 chevaux et 500 lb-pi de couple. Sans surprise, c’est l’unité automatique à huit rapports qui se charge d’envoyer la puissance aux quatre roues motrices de l’une ou l’autre des versions du VUS pleine grandeur. Vous aurez compris que le moteur plus puissant est réservé à la version Grand Wagoneer L, tandis que l’autre bloc se retrouve dans le Wagoneer L.

Avec ce nouveau duo de moteurs, Jeep cherche bien entendu à réduire sa moyenne de consommation globale, mais il faut aussi mentionner que la puissance de ces engins est supérieure aux deux V8 HEMI actuellement boulonnés sous le capot des Wagoneer et Grand Wagoneer « sans le L ».

Au Canada, la demande pour l’une ou l’autre des versions L ne sera pas aussi importante qu’au sud de la frontière, mais Jeep semble persuadé qu’il peut convaincre quelques consommateurs avec ces deux nouvelles livrées L. Maintenant, tout ce qui manque à cette histoire, c’est une version électrifiée, mais ça, c’est une autre histoire!

