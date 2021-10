Jeep et Ram préparent des pièces intéressantes pour le SEMA

Le salon SEMA (Specialty Equipment Market Association) a été forcé de prendre une pause l’an dernier en raison de la pandémie, mais il est de retour cette année du côté de Las Vegas.

Et à voir et à entendre ce qui s’y prépare, certains vont vouloir en mettre plein la vue. C’est le cas des divisions Jeep et Ram du groupe Stellantis. D’ailleurs, les deux ont partagé des images nous donnant un aperçu de ce qu’ils vont présenter là-bas.

Si certains trucs sont issus de la personnalisation et ne voient jamais le jour, d’autres sont plus « réels » et pourraient très bien se frayer un chemin dans la famille dans un avenir rapproché.

Photo : Stellantis Une camionnette Ram 1500

Ram

L’image la plus intrigante est certes celle d’une partie du faciès d’un Ram 1500 TRX argent qui porte des accents bleus, la couleur utilisée au sein de la compagnie pour désigner un produit hybride rechargeable. Les crochets avant pour le remorquage sont aussi bleus, un truc que l’on retrouve avec la version hybride enfichable du Wrangler, la 4xe. Même les Ram 1500 équipés de l’assistance hybride eTorque (système léger de 48 volts) portent des accents bleus.

Il semble donc évident qu’un Ram 1500 TRX doté d’un groupe motopropulseur hybride sera montré au SEMA. Sera-t-il animé par le 4-cylindres turbo de 375 chevaux du Wrangler ou d’une tout autre mécanique ?

C’est au début de novembre, lors de la tenue du Salon à Las Vegas, que nous allons le savoir.

Photo : Stellantis Un Jeep Wrangler Unlimited

Jeep

Jeep va aussi nous dévoiler des produits, dont un modèle amusant, une variante du camion militaire M715. Chaque année, un véhicule ancien du groupe Stellantis se présente avec des organes modernes. Ce sera ce M715 cette année. En observant l’image partagée de plus près, on constate qu’il possède un toit très haut et un projecteur central. Ce sont des éléments partagés avec l’ambulance M725. Nous avons bien hâte de voir le produit complet.

Puis un autre cliché nous montre l’intérieur d’un Jeep Wrangler Unlimited. Ce qui est intéressant se trouve du côté du toit. On peut en effet voir qu’à l’espace de chargement arrière, on découvre une section nettement surélevée. Des fenêtres de type safari sont présentes. Il sera intéressant de voir l’allure finale du produit.

Un Jeep Wrangler Rubicon 4xe et un Ram 1500 sont aussi du lot. Ces deux modèles sont probablement là pour faire découvrir au public une kyrielle d’accessoires Mopar.

Tous ces véhicules seront dévoilés et exposés du 2 au 5 novembre.

Photo : Stellantis Un camion militaire M715