• Jeep rappelle 58 000 Wrangler pour régler un problème qui peut provoquer un incendie.

• Un goujon de cadre installé sans raison pourrait percer le réservoir de carburant en cas de collision.

• Il s’agit d’un deuxième rappel pour le Jeep Wrangler depuis le début d’année.

Jeep rappelle 57 885 Wrangler en raison d’un problème pour le moins inusité qui peut, si un accident se produit, entraîner un incendie.

La compagnie explique que 58 % des modèles concernés seraient aux prises avec le problème. Les modèles ont été construits entre le 16 octobre 2019 et le 14 mai 2022.

Quant audit problème, il vise une pièce qui a été installée… et qui n’avait pas besoin de l’être. Il s’agit d’un goujon de cadre qui, en cas d’accident, peut entrer en contact avec le réservoir de carburant. Le cas échéant, il peut le percer et provoquer une fuite d’essence. Si cela se produit, le risque d’incendie est réel.

Jeep n’a pas connaissance d’accidents ou de blessures liés à cette situation.

Des Jeep Wrangler EcoDiesel 2020 Photo : Jeep

La compagnie n’a pas précisé ou expliqué pourquoi les modèles avaient été assemblés avec cette pièce en trop. La solution pour remédier au problème est plutôt simple ; retirer la pièce en question, si elle est bien sûr présente sur les modèles invités à l’atelier.

Jeep va fournir plus de détails aux propriétaires le 12 mai prochain. Notez que le rappel ne s’applique pas au véhicule cousin du Wrangler, la camionnette Gladiator.

Pour le Jeep Wrangler, il s’agit d’une deuxième campagne depuis le début de l’année 2023. On se souviendra que la division avait rappelé un peu plus de 69 000 exemplaires pour régler un problème avec la boîte de vitesses manuelle dont la plaque de pression d’embrayage est susceptible de provoquer un incendie. La compagnie travaille toujours sur une solution et va informer les propriétaires à compter du 14 avril.