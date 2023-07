• Des ressorts hélicoïdaux qui peuvent se détacher : quelques 331 000 VUS Jeep Grand Cherokee rappelés.

Les rappels sont nombreux à travers l’industrie automobile, mais leur niveau de gravité n’est pas toujours le même. Celui lancé par Stellantis concernant 331 000 Jeep Grand Cherokee et Grand Cherokee L des années 2022 et 2023 entre dans la catégorie de ceux qui sont plus inquiétants.

En effet, si la compagnie rappelle ces véhicules, c’est que les ressorts hélicoïdaux arrière peuvent se détacher pendant la conduite. Le cas échéant, le conducteur risque de perdre le contrôle de son véhicule et d’avoir un accident, mettant ainsi en danger les occupants et les autres usagers de la route.

Jeep Grand Cherokee 2022 rouge Photo : Jeep

Le nombre total de véhicules rappelés par Jeep est de 331 401 unités ; 114 302 sont des Grand Cherokee construits entre le 17 mai 2021 et le 31 mai 2023 ; 217 099 sont des modèles Grand Cherokee L construits entre le 5 décembre 2020 et le 31 mai 2023.

La plupart des VUS concernés se trouvent en Amérique du Nord.

Notez que les variantes équipées de la suspension pneumatique ne sont bien sûr pas concernées.

Ce qui explique le problème, c’est que les ressorts hélicoïdaux des véhicules visés pourraient avoir été installés de manière incorrecte. Stellantis déclare avoir reçu 17 demandes de garantie concernant ce problème, deux rapports d’assistance à la clientèle et deux rapports d’incidents sur le terrain. À la fin du mois de mai, elle n’avait connaissance d’aucun accident ni d’aucune blessure.

Les concessionnaires procéderont à une inspection de la suspension arrière et remplaceront les composants si nécessaire, sans frais. Si les propriétaires ont déjà payé de leur poche pour une réparation, ils seront remboursés.

Les propriétaires des Jeep concernés seront informés par courrier à partir du 28 juillet.