Jeep rappelle 200 000 Wrangler 4xe et Grand Cherokee 4xe

Jeep procède au rappel de 200 000 modèles hybrides rechargeables, ceux que l’on reconnaît à l’appellation 4xe au sein de la marque. Ça touche en tout deux produits, soit le Wrangler 4xe et le Grand Cherokee 4xe.

Les véhicules rappelés sont aux prises avec un problème de logiciel qui désactive le dégivreur pour le pare-brise.

Concrètement, ce sont 139 318 Wrangler (2021 à 2024) qui sont rappelés. Ils ont été construits entre le 2 septembre 2020 et le 24 août 2023. En ce qui concerne les Grand Cherokee (2022 à 2024), on parle de 59 825 unités, assemblées entre le 23 juillet 2021 et le 5 décembre 2023.

Ça nous donne un total de 199 143 véhicules. Selon Jeep, le problème touche tous les modèles rappelés. La source se trouve dans le processeur de contrôle hybride qui aurait été mal programmé à l’usine. C’est pourquoi il peut désactiver le dégivreur pour le pare-brise.

Jeep Grand Cherokee 4XE 2023 Photo : D.Boshouwers

Le pépin a été remarqué en juin 2023, mais ce n’est qu’en janvier 2024 qu’on a trouvé l’origine du bobo. Les modèles fabriqués après les dates indiquées plus haut l’ont été avec une version mise à jour du logiciel et ne sont donc pas visés par la campagne.

Évidemment, et spécialement au Canada l’hiver, conduire avec un pare-brise qui n’est pas dégivré ou qui peut s’embuer alors qu’on se trouve sur la route représente un danger réel.

Heureusement, la solution pour remédier au problème est simple. Jeep va demander aux propriétaires de se rendre chez un concessionnaire afin qu’on mette à jour le logiciel du processeur de contrôle hybride.

Les dépositaires de la marque ont été informés de la procédure ce mois-ci, alors que les propriétaires recevront un avis en avril.

Au Canada, il est possible que certains aient déjà fait réparer leur véhicule, puisque l’hiver, le dégivreur est essentiel. Si c’est le cas, un remboursement pourra être demandé à la compagnie, avec preuve de paiement, bien sûr.